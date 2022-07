Direktor CIA-e Putina proglasio 'apostolom osvete'; Otkrio je i što SAD zna o njegovoj bolesti

Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS, KEVIN LAMARQUE/REUTERS, Canva

Putin stvarno vjeruje u ono što govori. Više puta sam ga čuo kako kaže da Ukrajina nije stvarna država. Zaista je vjerovao kako može 'uzeti' Kijev u roku od tjedan dana, rekao je direktor CIA-e William Burns u svojem govoru na sigurnosnom forumu u Aspenu. Burns, koji je inače proveo četiri godine u Rusiji kao veleposlanik, više se puta susreo s Putinom te je posljednji američki dužnosnik koji se sastao s ruskim predsjednikom prije početka invazije 24. veljače. - On vjeruje kako je njegova zadaća kao vođe Rusije vratiti joj staru slavu. Ali vjeruje i kako to ne može bez kontroliranja Ukrajine i njezinih odluka. Po njemu, to je njegovo i rusko pravo - veli Burns koji Putina opisuje kao 'apostola osvete', piše VOA. - Njegova oklada je da može slomiti Ukrajinu. Ali, kao i prije invazije, mislim da je u krivu - dodaje Burns, koji se osvrnuo i glasine kako je Putin 'smrtno bolestan'... - Postoji mnogo glasina o zdravlju predsjednika Putina i, koliko možemo reći, on je potpuno, čak i previše zdrav - poručuje direktor CIA-e, javlja BBC. Komentirao je i odlazak Putina u Iran. - Stvarnost je da su Rusija i Iran sada potrebni jedno drugome. Obje države su pod žestokim sankcijama i obje pokušavaju izaći iz političke izolacije. Pozorno ih pratimo i smatram kako su ograničeni u pomoći koju mogu razmijeniti - završava Burns...