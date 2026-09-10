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ZBRINUT ĆE 300 TONA

Direktor Holcima: Neopasan otpad zbrinut ćemo sigurno

Piše HINA,
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Direktor Holcima: Neopasan otpad zbrinut ćemo sigurno
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Na pitanje što bi poručio lokalnom stanovništvu, s obzirom da će se sada otpad iz Gospića dovesti u Istru, ponovio je kako Holcim  više od 20 godina radi s takvim materijalom i apsolutno se kontroliraju svi podaci.

Direktor tvrtke Holcim iz Koromačna Mihajlo Mirković u četvrtak je poručio da je cijeli proces zbrinjavanja oko 300 tona neopasnog otpada iz Gospića vrlo kontroliran te da je zaštita okoliša i ljudskog zdravlja najbitnija. 

U razgovoru za Dnevnik NoveTV, Mirković je poručio da tvornica postoji već sto godina, a zadnjih dvadesetak i više godina intenzivno radi na supstituciji tradicionalnih fosilnih goriva s alternativnim gorivima i na taj način pomažu cirkularnoj ekonomiji, smanjuju utjecaj na deponije i smanjuju CO2 otisak u emisijama.

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"Gorivo iz otpada koje trenutno koristimo slično je onome što bi trebali koristiti od ovih 300 tona iz Gospića. Proces uporabe goriva iz otpada je vrlo kontroliran, strogo kontroliran, zatvoren. Imamo apsolutnu kontrolu ulaznih parametara samih goriva, sve potrebne analize. Procese kontroliramo svakodnevno. Zaštita okoliša i zaštita ljudskog zdravlja nam je najbitnija ovdje u tvornici", istaknuo je Mirković.

Dodao je da imaju i kontinuirana mjerenja emisija u zrak i da se na lokalnoj postaji uvijek pokazivalo da je zrak prve kvalitete.

Za zbrinjavanje otpada, istaknuo je, dobili su rok od  45 dana.

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"Sada radimo plan kako ćemo to odraditi. Tako da u tih 45 dana bi se to trebalo zbrinuti. Otpad će se do Koromačna prevesti vjerojatno kamionima, kao i gorivo koje do sada dobivamo. Imamo apsolutan proces pod kontrolom. Kamioni ulaze ovdje u tvornicu, analiziraju se, otpad se pregleda, zatim se ovdje skladišti i onda se koristi dalje u tvornici, u proizvodnji cementa", pojasnio je Mirković.

Na pitanje što bi poručio lokalnom stanovništvu, s obzirom da će se sada otpad iz Gospića dovesti u Istru, ponovio je kako Holcim  više od 20 godina radi s takvim materijalom i apsolutno se kontroliraju svi podaci.

"Sva mjerenja koja smo do sada imali, sve granične vrijednosti emisija u zrak su apsolutno pod kontrolom i napravit ćemo sve da bude isto tako s ovim otpadom koji će sada doći kod nas", poručio je.

Nakon što je Tabak grupa povukla ponudu, Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku kojom je posao žurnog zbrinjavanja neopasnog otpada u vrećama na lokaciji PPK Velebit u Gospiću dodijelila domaćim cementarama HOLCIM Hrvatska te NEXE sa zadanim rokom njegova uklanjanja od 45 dana.

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