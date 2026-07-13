Direktor HTZ-a: 'Očekuje nas borba za svakog gosta, vide da su kod nas neke stvari skuplje'

Unatoč padu turističkih dolazaka i noćenja u lipnju u odnosu na prošlu godinu, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić poručio je da nema razloga za zabrinutost. Slabije rezultate pripisao je drukčijem rasporedu blagdana i školskih praznika, istaknuvši da je predsezona zadržala prošlogodišnje rekordne rezultate, dok prvi pokazatelji iz srpnja ulijevaju optimizam za nastavak sezone. Podsjeća da je Hrvatska i ranije najavljivala nešto slabiji lipanj upravo zbog kalendarskih okolnosti, piše net.hr.

- Najavljivali smo da će lipanj biti nešto slabiji u odnosu na prošlu godinu upravo zbog drukčijeg rasporeda blagdana i školskih praznika na nekim tržištima. Kada gledamo kumulativne rezultate, što je najvažniji pokazatelj, ponovili smo rezultate prošlogodišnje predsezone, koja je bila rekordna. Zato nema razloga za zabrinutost, nego za zadovoljstvo, rekao je.

Dodao je kako je turistička sezona već ušla u srpanj te da prvi podaci pokazuju pozitivan trend. Prema prvim, neslužbenim podacima, u prvih devet dana srpnja ostvareno je oko dva posto više turističkih dolazaka nego u istom razdoblju prošle godine.

- Već sada u srpnju bilježimo više dolazaka nego prošle godine. Godina traje 12 mjeseci i rezultate treba promatrati na kraju glavnog dijela sezone, rekao je Staničić.

Govoreći o cijenama, koje brojni strani gosti i dalje navode kao jednu od glavnih zamjerki, smatra da Hrvatsku ne treba promatrati isključivo kroz razinu cijena.

- Hrvatska nije ni preskupa ni jeftina. Važno je govoriti o vrijednosti za novac, odnosno o tome da gost za određenu cijenu dobije odgovarajuću kvalitetu. Tržište regulira cijene, a drago mi je da je velik dio turističkog sektora odgovorio na apele i prilagodio ih potražnji, kazao je.

Istaknuo je i da je ove godine posebno izražen trend rezervacija u posljednji trenutak, pri čemu cijena ima važnu ulogu u odabiru destinacije.

- Ljudi se sve češće u posljednjem trenutku odlučuju za destinaciju, a upravo je cijena jedan od ključnih faktora pri odabiru, rekao je.

Komentirajući pritužbe stranih gostiju na cijene u trgovinama, Staničić je pojasnio kako velik broj turista u Hrvatskoj boravi u privatnom smještaju, zbog čega redovito kupuju u trgovinama i uspoređuju cijene s onima u svojim državama.

- Kada uspoređuju cijene u Hrvatskoj s istim trgovačkim lancima u svojim državama, vide da su kod nas neke stvari skuplje. Zato svi u turističkom lancu moramo biti fleksibilni u formiranju cijena, poručio je.

Na pitanje zašto su upravo privatni smještaj i kampovi u lipnju ostvarili slabije rezultate, ponovno je istaknuo utjecaj drukčijeg rasporeda blagdana i školskih praznika na tržištima poput Njemačke i Austrije. Ipak, očekuje da će se razlike vrlo brzo nadoknaditi. Osvrnuo se i na upozorenja dijela iznajmljivača koji tvrde da zbog povećanih troškova i novih nameta više nemaju prostora za snižavanje cijena.

- Sve što Vlada radi kroz stratešku turističku politiku usmjereno je na dugoročnu održivost turizma. Hrvatski turizam mora se razvijati održivo, a jedan od najvećih izazova upravo je postojeća struktura smještajnih kapaciteta, rekao je.

Na kraju je poručio kako su dosadašnji pokazatelji ohrabrujući te da turistički sektor očekuje intenzivna borba za svakog gosta tijekom vrhunca sezone.

- Booking je dobar, a prema informacijama s terena očekuje nas borba za svakog gosta u vrhuncu sezone. Vjerujem da ćemo odgovoriti svim izazovima i na kraju ostvariti dobre rezultate, zaključio je Staničić.