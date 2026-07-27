Direktor uzeo predujmove od 19 kupaca za izgradnju nekretnina pa ih prevario za 800.000 eura

Osječko-baranjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom direktora koje sumnjiči za gospodarske prijevare, utaju poreza i krivotvorenje poslovne dokumentacije. Policija sumnja da je 49-godišnji direktor trgovačkog društva iz Višnjevca od 2022. do 2024. godine od 19 kupaca primio više od 800.000 eura za izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola te upis vlasništva budućih nekretnina u zemljišne knjige.

Unatoč primljenom novcu, svoje obveze prema kupcima nije ispunio, navodi policija. Također ga sumnjiče da je uz pomoć direktora druge osječke tvrtke za 2023. i 2024. godinu sastavio lažne račune kojima je umanjio obvezu plaćanja PDV-a svojeg trgovačkog društva.

Time je, prema sumnjama istražitelja, Ministarstvo financija i državni proračun oštetio za više od 90.000 eura. Policija navodi i da je direktor druge tvrtke na temelju krivotvorenih poslovnih isprava umanjio poreznu obvezu svojeg trgovačkog društva za više od 8.000 eura. Protiv osumnjičenih slijedi kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.