Direktorica iz Varaždina nasjela i uplatila 54.000 eura. Mislila da odgovara firmi iz Danske

Nova žrtva računalne prijevare je 66-godišnja direktorica tvrtke iz Varaždina koja je, uvjerena da odgovara na elektroničku poštu pristiglu iz tvrtke u Danskoj, uplatila 54.500 eura s poslovnog računa poduzeća, a naknadnom je provjerom shvatila da je prevarena, priopćila je varaždinska policija u ponedjeljak.

Prema prijavi, na službenu e-mail adresu poduzeća u kojem je 66-godišnjakinja odgovorna osoba, pristigla je elektronička pošta s dviju različitih e-mail adresa. U porukama su dostavljene fakture s uputama za plaćanje, a žena je smatrala da ih je uputila odgovorna osoba poduzeća sa sjedištem u Danskoj.

Budući da je njezino poduzeće imalo obvezu podmirenja određenog dijela iznosa za naručenu robu, 66-godišnjakinja je, ne sumnjajući u vjerodostojnost zaprimljenih uputa, s poslovnog računa poduzeća uplatila iznos od 54 500 eura.

Naknadnom provjerom i komunikacijom s odgovornom osobom poduzeća iz Danske utvrdila je da se radi o lažnoj elektroničkoj pošti te da je prevarena od strane nepoznate osobe. Policija nastavlja rad s ciljem otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela.