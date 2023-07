Direktoru Cesta Šibenik slomili dva rebra: 'Pogodili su me u prsa stolom, izbušili mi gume!'

U petak sam prvo kontaktirao predsjednika sindikata, prometa i veza Hrvatske, Stjepana Lisičaka i lijepo sam ga obavijestio da u ponedjeljak isplaćujemo plaću sukladno članku 206. zakona o radu, a to znači umanjuje se za dane u štrajku, a proveli su u njemu osam dana, priča Robert Miljković (60), direktor Ceste Šibenik čijem se rješenju problema u firmi koju on vodi, nije svidjelo zaposlenicima.

Plaće u tvrtki iznose između 800 i 1000 eura, a bonusa uvijek ima, ako ima viška novca i isplaćuje se na kraju tekuće godine. No, zaposlenici, njih 111 je tražilo svoja prava, a pravila su jasna i od njih direktor Miljković nije odustao.

- Ophodnja ceste, dežurstvo i hitne intervencije, oni su dobili punu plaću jer su sukladno članku 35 zakona o cestama. Nadležni Sindikat to namjerno zna, a sve ovo čini da bi izbjegli plaćanje ljudi koji su bili u štrajku, a za to imaju posebne fondove - u jednom dahu ispričao je Miljković, diplomirani ekonomist i direktor tvrtke Ceste Šibenik kojoj je i sama šibensko kninska županija osnivač. Sukob nakon štrajka koji je gotov prije desetak dana, završio je s dolaskom policije, te bolničkom obradom, koja je utvrdila nanošenje teških tjelesnih ozljeda.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policijsko izvješće tek šturo navodi kako je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako su osumnjičeni 14. srpnja oko 13:30 sati u Šibeniku, nakon razgovora s rukovoditeljem tvrtke u kojoj rade, a nezadovoljni određenim odlukama, prvo 49-godišnjak vrijeđao rukovoditelja nakon čega je 45-godišnjak oštetio i prevrnuo radni stol koji je pao na rukovoditelja i teže ga ozlijedio, objavila je policijska uprava Šibenik.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Osumnjičeni 45-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a 49-godišnjak je uz Optužni prijedlog priveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

No, direktor Miljković, ipak je pojasnio kako je došlo do sukoba. Pred kraj radnog vremena u uredu direktora pojavila su se četvorica zaposlenika, od kojih su dvojica bila pozvana, a dvojica ne.

- Pozvao sam sindikalnog povjerenika i člana nadzornog odbora, da ih obavijestim o odluci, NO i modaliteta. nakon toga su me izvrijeđali, a onda je jedan od njih preokrenuo velik konferencijski stol koji je pao na mene, i pogodio me u prsa, i pritom mi je slomio dva rebra. Nakon tog sam zvao policiju, a sve skupa se događalo punih 20 minuta gdje mi je čak rečeno da će me radnici izbaciti iz ureda jer sam ja tzv direktor. Došla je policija, a nakon nje pa je došla i krim policija koja je napravila uvidaj i njih je bilo dvadesetak. No, morala je doći i interventna postrojba da mi osiguraju normalan izlazak iz tvrtke. Probušili su mi i dvije gume na mom privatnom automobilu, zabranili su mi i ulaz u firmu i to samo zato što sam pokušao izbjeći konflikt i ne dolijevati ulje na vatru - kazuje Miljković.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na svom radnom mjestu je nešto više od godine dana, tvrdi kako je u 30 godina radnog straža bio u svakakvim situacijama, ali ovo mu je prvi put da je napadnut na radnom mjestu.

- Štrajk je gotov, a ja sam završio s teškim tjelesnim ozljedama. Svi smo mi punoljetni nikom nije oduzeta poslovna sposobnost počevši od mene pa nadalje 111 radnika. Tiha većina stidljivo prilaze jer ova rabijatna manja skupina ljudi da obavljaju svoje poslov - kazuje napadnuti direktor koji dodaje:

- Javio sam se na javni natječaj koji je bio raspisan po drugi put. Godinama sam po svijetu hodao i radio na poprilično dobrim poslovima, a vratio sam se kući nakon nekoliko desetljeća iskustva i dobio posao na temelju svojih kompetencija, a ne stranačkih veza, te nisam član ni jedne stranke - zaključuje Miljković.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Neslužbeno, od 111 zaposlenih djelatnika ceste Šibenik, čak 23 ljudi su bliskim rodbinskim vezama, i to sin otac ili kćer, nećak ili nećakinja. Posla nema za sve, no otpuštanja nije bilo.