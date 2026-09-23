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MANJE NEGO LANI

DIRH proveo 216 nadzora ljetnih sniženja: Utvrđeno 29 prekršaja

Piše HINA,
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DIRH proveo 216 nadzora ljetnih sniženja: Utvrđeno 29 prekršaja
Zagreb: U tijeku sezonska sniženja | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Državni inspektorat provodio je nadzore ljetnih sniženja kako bi zaštitio potrošače od nepoštenih praksi, a rezultati pokazuju znatno smanjenje prekršaja u odnosu na prošlu godinu.

Tržišna inspekcija DIRH-a obavila je u srpnju i kolovozu ove godine 216 inspekcijskih nadzora ljetnog sezonskog sniženja te nepoštene poslovne prakse prema potrošačima u kojima je utvrdila 29 prekršaja, što je 13,2 posto i manje je nego lani kada je u istoj akciji utvrđeno više od 20 posto prekršaja. Državni inspektorat (DIRH) priopćio je da su ciljani inspekcijski nadzori tijekom dva ljetna mjeseca provedeni u vezi s akcijama ljetnih sniženja i drugih posebnih oblika prodaje te s nepoštenom praksom trgovaca u odnosu na potrošače. 

Što se tiče propisnog označavanja cijena, utvrđeni su prekršaji neisticanja ili nepravilnog isticanja cijena tijekom akcija, neisticanja sniženih cijena i neisticanja najniže cijene za sniženi proizvod u prethodnih 30 dana.

Također su utvrđeni prekršaji neisticanja posebnih uvjeta prodaje, neisticanja obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača ili njenog nepotpunog isticanja.

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U tri slučaja utvrđena je i nepoštena poslovna praksa gdje su trgovci isticali referentnu cijenu koja nije najniža cijena po kojoj se proizvod prodavao u prethodnih 30 dana prije akcijske prodaje, odnosno gdje su trgovci zavaravajuće oglašavali akciju, iako je akcijska cijena bila ista ili veća od najniže u posljednjih 30 dana. 

DIRH je istaknuo da neće podnositi optužne prijedloge i izdavati prekršajne naloge za nepravilnosti koje su otklonjene tijekom inspekcijskog nadzora. Za ostale povrede, uključujući prekršaje zbog nepoštene poslovne prakse, inspektorat će protiv trgovaca poduzeti zakonom propisane prekršajne mjere.

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