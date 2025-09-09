Obavijesti

ŽIVI NA ČETVRTOM KATU

Dirljiva priča iz Rijeke: Prijatelji omogućili nepokretnoj Petri izlazak u grad nakon 7 godina!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Facebook grupa Riječka enciklopedija

Po prvi put nakon sedam godina, zahvaljujući obitelji i prijateljima, Petra je izišla u grad, a kasnije su je uspješno vratili na četvrti kat

Dirljiva priča dolazi iz Rijeke, a podijelila ju je Danijela Ćuk koja je s Veljkom Balabanom i članovima obitelji organizirala iznenađenje za nepokretnu Petru Jovičić.

Foto: Facebook grupa Riječka enciklopedija

Petra je sedam godina zatvorena među četiri zida, što joj je otežalo život, a živi na četvrtom katu zgrade. Po prvi put nakon sedam godina, zahvaljujući obitelji i prijateljima, Petra je izišla u grad. Danijela i Veljko su, u dogovoru s Petrinim sinom, spustili Petru u kolicima s četvrtog kata i proveli je kroz grad. Povratak u stan bio je izazovan, ali sve su uspješno odradili.

Foto: Facebook grupa Riječka enciklopedija
Foto: Facebook grupa Riječka enciklopedija

Danijela je cijelu priču podijelila na Facebook stranici Riječka enciklopedija.

- Dragi svi, željela bih s vama podijeliti ovu divnu priču iznenađenja koju smo priredili našoj gđi Petri Jovičić, Mirkovoj i Ljubinoj mami, a i mami našeg pok. Simketa koji već 16 godina nije među nama.

Naime, kako radovi u stanu obitelji i dalje traju i trenutno zaista lijepo izgleda ali ima tu još posla, Veljko Balaban i ja smo odlučili iznenaditi Petru na način da prvi put nakon 7 godina izađe van iz stana i bude malo na zraku, jer biti zatvoren u 4 zida 7 godina je zaista strašno.

TIMSKI RAD ZA USPJEH Riječki studenti zadivili svijet: Karolina je zvijezda na vodi, a pokreće je umjetna inteligencija
Riječki studenti zadivili svijet: Karolina je zvijezda na vodi, a pokreće je umjetna inteligencija

Ovu priču dijelim s vama u nadi da shvatite kako zaista i ono što se čini nemoguće - u biti je moguće uz malo dobre volje i truda i da nikad ne odustajete.

Tako je Veljko rekao da se zaista sve može i da bi bilo lijepo da gđa Jovičić prođe malo kroz grad nakon toliko godina, a i ja sam se složila s njim pa smo u dogovoru s Mirkom organizirali taj lijepi događaj.

U nedjelju smo svoju ideju i sproveli u djelo tako što smo gđu Petru u kolicima spustili s 4. kata dolje (naravno, nije bilo jednostavno ali uspjeli smo) i prvo smo otišli na kavicu u Pin a potom smo otišli u obilazak skoro cjelog centra grada dobrih nekoliko sati.

Svi smo bili jako uzbuđeni i sretni, pogotovo Mirko koji je toliko želio da mama malo izađe van, a eto... i to se uspjelo - ma koliko se činilo nemogućim.

Nakon što smo se lijepo proveli i gđa Petra se sjetila svega što je nekad vidjela i što se promijenilo u gradu, vratili smo se gore u stan tako što smo gđu Petru ovaj put u kolicima dizali na 4. kat i nakon svega smo bili toliko ponosni na sebe da smo uspjeli!

Ne znam kad sam se ovako osjećala posljednji put, ali srce nam je do neba!

Zahvaljujući Veljkovoj ideji i kreativnosti, kao i obostranoj želji da i na ovaj način pružimo podršku osobi s invaliditetom, zaista smo ispunjeni.

Iako gđa Petra ima problema s nogama i teško može stati na noge, odlučili smo joj biti podrška i raditi s njom, vježbati pomalo i biti uz nju.

Ova mala priča ima jednu važnu poruku a to je:

Uz ljubav, dobru volju i malo truda, i ono nemoguće postaje moguće! - napisala je u Facebook objavi.

