Unuk je svoju baku s područja Ravnica gurao prema Priku, udaljavajući je od područja ugroženog požarom
KAKVA SCENA
DIRLJIVE SCENE Tijekom požara u Omišu unuk svoju baku u karijoli vozio na sigurno
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Tijekom evakuacije zbog razornog požara na području Omiša zabilježena je neobična scena. Naime, jedan mladić stariju ženu ulicom je prevozio u građevinskim kolicima, odnosno karijoli, piše Dalmacija danas.
Prema riječima čitatelja, riječ je o unuku koji je svoju baku s područja Ravnica gurao prema Priku, udaljavajući je od područja ugroženog požarom. Tamo se nalazi i Sportski centar Ribnjak, koji je tijekom požara bio organiziran kao prihvatni centar za evakuirane stanovnike i turiste pa se pretpostavlja da su se i njih dvoje uputili upravo prema tom području.
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