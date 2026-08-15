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DIRLJIVE SCENE Tijekom požara u Omišu unuk svoju baku u karijoli vozio na sigurno

Piše 24sata,
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DIRLJIVE SCENE Tijekom požara u Omišu unuk svoju baku u karijoli vozio na sigurno
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Foto: Dalmacija Danas
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Unuk je svoju baku s područja Ravnica gurao prema Priku, udaljavajući je od područja ugroženog požarom

Tijekom evakuacije zbog razornog požara na području Omiša zabilježena je neobična scena. Naime, jedan mladić stariju ženu ulicom je prevozio u građevinskim kolicima, odnosno karijoli, piše Dalmacija danas.

Prema riječima čitatelja, riječ je o unuku koji je svoju baku s područja Ravnica gurao prema Priku, udaljavajući je od područja ugroženog požarom. Tamo se nalazi i Sportski centar Ribnjak, koji je tijekom požara bio organiziran kao prihvatni centar za evakuirane stanovnike i turiste pa se pretpostavlja da su se i njih dvoje uputili upravo prema tom području.
 

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