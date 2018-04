'Divjak je sporedna redateljica velike stvari u ovome društvu'

Povjesničar književnosti Slobodan Prosperov Novak u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u dva" izjavio je da on ne dovodi reformu obrazovanja u pitanje, već je apsolutno za reformu. Smatra da nisu obavljene predradnje, a ono što je napravljeno, učinjeno je traljavo.



- Što se tiče gospođe ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak mislim da njena kompetencija za ovu reformu nije dovoljna. Da bi netko proveo reformu, da bi bio "redatelj" reforme, mora imati političku i društvenu moć, a mora biti i vizionar, kazao je. U Hollywoodu kada se dodjeljuje nagrada Oskar, onda postoji nagrada za sporednu ulogu, ali nema Oskara za sporednu režiju. Gospođa je sporedni režiser jedne velike stvari u ovome društvu. Trudi se silno pokazati da ona to nije, a ona to jeste - rekao je.

Govoreći da je Divjak na samom početku rekla kako će dezideologizirati reformu, Prosperov Novak upitao je - kako će to učiniti?

- Ona je upravo među svoje suradnike uvela partijske ljude, bez većih biografija - dodaje.



- Naravno da se tada dogodi da od 72 škole koje provode eksperimentalnu fazu 15 škola direktno u vlasti stranke koja je delegirala gospođu Divjak. To je nedopustivo. S druge strane, kada uzmete recenzije kurikula koje su stizale onda možete vidjeti da postoje negativne recenzije kurikula iz povijesti te kurikula iz književnosti - rekao je Prosperov Novak.

- Ne može stranka koja ima 0,9% na svakim izborima imati i 15% ili 10% škola i utjecaja na eksperimentalnu fazu obrazovanja. Tu se radi o velikim novcima - istaknuo je.

Ne može se raspisati natječaj za udžbenike kada nisu prošli kurikuli. Tko može napisati udžbenik kada nema kurikula? Kako, upitao je.