Divjak priča o školi, a Čačić iza leđa radi grimase i plazi jezik

Kamere nekoliko hrvatskih televizija zabilježile su nesvakidašnju pojavu za vrijeme konferencije za medije koju je u petak na gradilištu u Sv. Iliji gdje će u budućnosti niknuti Osnovna škola "Vladimir Nazor".

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak komentirala je preporuke da se djeca vrate na nastavu, a a varaždinski je župan Radimir Čačić iza nje radio grimase.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sve se bojim da Čačić ovo ne radi slučajno. https://t.co/xOXFZWS0bE — Mijo (@Ostovic_Ost) May 22, 2020

Smijao se, klimao glavom i okretao očima dok je ona davala izjavu.

Zatim je iz sakoa izvukao olovku i nešto zapisao na svoj dlan. Divjak je za to vrijeme objašnjavala zašto se u škole ne mogu vratiti svi učenici. Čačiću je zatim prišla jedna žena i nešto mu rekla, a on je na to isplatio jezik i mlatarao dlanovima kao krilima.

Divjak se na kraju ispričala Čačiću jer je morao "malo čekati" da se obrati medijima.

Čačić je bio "raspoložen" i dok se ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar davao izjavu za medije pa se tako za vrijeme njegovog obraćanja smijao i podsmjehivao.