Klub zastupnika Mosta u petak je poručio da ministrica obrazovanja i znanosti Blaženka Divjak treba dati ostavku jer više nema potporu učitelja i profesora, što je jasno nakon propalih pregovora sa sindikatima u obrazovanju.

Marko Sladoljev ustvrdio je da Divjak više ne uživa povjerenje učitelja i profesora, podsjetivši da se u vrijeme početka štrajka ponašala kao sindikalni predstavnik, ali kada je došlo "stani-pani" i trebalo izabrati političku funkciju ili interese profesora, odlučila se za interese svoje političke stranke.

Riječ je, kaže Sladoljev, o stranci koja je na vlast došla trgovačkom većinom i koja nema samo dva ministarstva nego i "mnoge uhljebe u državnim poduzećima", što je također njihov interes.

Neprimjerenom je ocijenio najavu iz Vlade da od danas dani u štrajku neće biti plaćeni jer, primjerice, kada saborski zastupnik ne dođe na posao kažnjava ga se sa 150 kuna, dok će profesori biti kažnjeni s 350 kuna.

"U Hrvatskom saboru postoje zastupnici koje nismo vidjeli i ne znamo kako izgledaju, to su 'žetončići' koji ne dolaze na svoj posao nego se pojavljuju samo petkom na glasovanju", kazao je Sladoljev.

Nikola Grmoja ustvrdio je kako su HNS-ovci izabrali ostati u vlasti neovisno o tome što je odaziv na štrajk gotovo stopostotan u svim školama. No, Most neće u Saboru prikupljati potpise za opoziv ministrice jer to nema smisla budući da je na vlasti trgovačka većina koja se drži skupa.

Apel ministrici da pokaže je li HNS-ov "žetončić" ili ima osobni integritet

Zbog toga Mostovci apeliraju na moralnu odgovornost ministrice. "Vidjet ćemo koliko je ona HNS-ov 'žetončić', a koliko ima osobnog integriteta", dodao je Grmoja.

Istaknuo je da ovaj štrajk nije borba za veće plaće nego prvenstveno borba za dostojanstvo i uvođenje reda. "Plenković je u veljači povećao koeficijente u MVEP-u, a da je profesor i da je došao iz tog sektora, vjerojatno bi to napravio za profesore," kaže Grmoja.

Most je oštro protiv povećanja osnovice svima i traži vrednovanje rada, što bi bila prava reforma obrazovanja - da se nagradi uspješne profesore koji se trude.

"Vladajući to ne žele provesti jer bi onda morali kazniti uhljebe koji su njihova glasačka mašinerija, dok su u školskim zbornicama ljudi koji misle i koji nisu glasačka mašinerija HDZ-a", poručio je Grmoja.

Most traži reformu i u javnoj upravi - manji broj općina i gradova, kao i ukidanje županija, ali i smanjenje broja zastupnika jer je sramota da su o amandmanima na državni proračun raspravljali samo zastupnici Mosta, dok nijednog zastupnika vladajućih u sabornici nije bilo pet sati, naglasio je.

Osvrnuo se i na Plenkovićev komentar da su u Mostu i SDP-u "prijavitelji", čime je poslao poruku svima koji žele prijaviti nepravilnosti da to nema smisla.

"Znamo kako 'zviždači' završavaju u Hrvatskoj i upravo je zato zadatak nas saborskih zastupnika, kada nam se građani obrate, da mi to obavimo umjesto njih jer mi imamo saborski imunitet i dobre plaće i teže će nam se dogoditi nešto loše nego običnim građanima", kaže Grmoja.

HNS: Svi Mostovi uspjesi i reforme izgledaju poput praznog papira

Iz HNS-a su u petak odbacili te najtužnijim oblikom populizma nazvali Mostove prozivke da ministrica obrazovanja i znanosti Blaženka Divjak treba dati ostavku jer više nema potporu učitelja i profesora, uzvraćajući mostovcima da njihovi uspjesi i reforme izgledaju poput praznog papira.

"Most i reforme dijametralno su suprotni pojmovi i kada takva pogubljena organizacija proziva najuspješniju ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak, onda znamo da smo na pravom putu i da radimo dobar posao", priopćili su iz HNS-a.

Ističu kako svi Mostovi uspjesi i reforme izgledaju poput praznog papira, dok njihov napad na ministricu Blaženku Divjak smatraju najtužnijim oblikom populizma te poručuju kako neće dopustiti takve neutemeljene napade.

Mostovce pozivaju da pročitaju dokument Dvije godine promjena, koji je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koji, kaže u priopćenju predsjednik saborskog Kluba HNS-a Milorad Batinić, jasno objašnjava koliko je toga učinjeno u kurikularnoj reformi, reformi strukovnog obrazovanja, poticanja izvrsnosti u znanosti...

"Prvi razlog za to je da kao politička organizacija raspolažu punim informacijama i ne obmanjuju javnost, a drugi da možda - iako čisto sumnjamo da to mogu – nešto nauče o tome kako se provode reforme, koje su svojedobno tako strastveno zazivali i potom u njihovom provođenju kroz dva očajna pokušaja vladanja dosta spektakularno propali", zaključuju u HNS-u.