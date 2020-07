Divjak: Vraćam se akademskoj karijeri, sve je pripremljeno za jesen, svima želim zdravlja

Ministrica znanosti i obrazovanja na Facebooku je objavila post u kojem je potvrdila da neće nastavljati drugi ministarski mandat. Kako je kazala, izbori su pokazali da "građani žele političare s izbornim legitimitetom"

<p>Zahvaljujem svima Vama koji ste mi posljednje tri godine pružali podršku u uvođenju promjena u obrazovanje i znanost u Hrvatskoj i davali sve od sebe da te promjene zažive, napisala je <strong>u oproštajnome postu na Facebooku Blaženka Divjak</strong>, dan nakon što su Plenkovićevi suradnici potvrdili kako će ministarstvo znanosti i obrazovanja preuzeti netko iz redova HDZ-a, te da ona neće dobiti drugi mandat kao ministrica</p><p>Divjak je, kako piše, ušla u Vladu 2017. "kao stručnjak u području obrazovanja i znanosti na poziv HNS-a, iako se do tada politikom uopće nisam bavila".</p><p><strong>- Međutim, rezultati parlamentarnih izbora pokazali su da građani očekuju da ministri budu političari s izbornim legitimitetom. Stoga se ja vraćam svojoj akademskoj karijeri i nadam se da će se svi ovi reformski procesi nastaviti. To naravno ne ovisi samo o budućem ministru ili ministrici već i o tome koliko ljudi u sustavu obrazovanja i znanosti žele i bore se za promjene te koliko smo mi kao društvo zreli i odgovorni.</strong></p><p>Dosadašnja ministrica znanosti i obrazovanja kaže kako je sve pripremljeno za neizvjesnu jesen, što će njezinu nasljedniku ili nasljednici omogućiti lakši početak.</p><p><strong>- Veliki projekt cjelodnevne nastave koji je pripremljen sljedeći je veliki korak i čini se da oko njega postoji široko suglasje te može biti dobar primjer i test kontinuiteta politika u obrazovanju. Svima želim zdravlja i snage da u ovim teškim vremenima pokažemo zajedništvo i sposobnost da izazove pretvorimo u prilike - zaključila je Divjak.</strong></p><p>O tome tko će se uhvatiti resora koji je uz sve što je ministrica radila posljednje tri godine ostao s velikim neriješenim problemima, posebno ako se najesen ponovi karantena, tek se nagađa. Kao glavni kandidat za fotelju na Sveticama spominje se Radovan Fuchs, koji je već bio ministar u ovome resoru, te je bio savjetnik Andreju Plenkoviću za obrazovanje, no on sam ističe kako još o tome nije razgovarao s premijerom. </p><p> </p>