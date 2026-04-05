DIVLJAJU CIJENE GORIVA Litra u Njemačkoj prešla preko 3 eura

Piše Julia Očić,
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Unatoč novoj uredbi, koja od 1. travnja propisuje da benzinske postaje smiju povisiti cijene samo jednom dnevno u 12 sati, nije bilo osjetnog olakšanja. Naprotiv, cijene su od uvođenja ove uredbe znatno više...

Cijene na benzinskim postajama u Njemačkoj i dalje su svakodnevno u porastu te su potrošači na Uskrs morali posegnuti znatno dublje u džepove, a najveći porast zabilježen je na području Frankfurta, odnosno Rajne i Majne, piše Bild.de.

Na benzinskoj postaji AVIA u Eschbornu Dizel je već dosegao cijenu od 3,16 eura po litri, a Super (E5) cijenu od 3,03 eura po litri.

Navedene cijene za Bild je potvrdio i blagajnik na navedenoj benzinskoj, a riječ je o novim pravilima prema kojima benzinske postaje jednom dnevno povisiti cijenu goriva.

Cijene su u međuvremenu snižene te trenutno iznose 2,78 eura po litri za dizel i 2,63 eura po litri za Super (E5).

Nakon podneva, prosječna cijena premium benzina na Uskrs se popela na 2,30 eura po litri diljem zemlje, premium E10 na 2,24 eura, a dizel na 2,49 eura, što je do sada rekordna cijena. Međutim, u usporedbi sa subotom, cijene su porasle samo za oko 0,5 centi. Ipak, u usporedbi s prošlom nedjeljom, porast je znatno veći: Super benzin poskupio je za 18 centi (s 2,12 eura), E10 za 23 centa (s 2,01 eura), a dizel za 22 centa (s 2,27 eura).

Unatoč novoj uredbi, koja od 1. travnja propisuje da benzinske postaje smiju povisiti cijene samo jednom dnevno u 12 sati, nije bilo osjetnog olakšanja. Naprotiv, cijene su od uvođenja ove uredbe znatno više, a posebno dolazi do izražaja i činjenica da se cijene drastično mijenjaju u vrlo kratkom vremenu. Neposredno prije 12 sati, premium benzin još je uvijek bio 2,23 eura, E10 2,17 eura, a dizel 2,42 eura.

Već od utorka cijene goriva bi mogle biti još više i u Hrvatskoj, a najavljena je i nova intervencija Vlade. Dnevnik.hr doznao je da bi litra benzina bez ograničavanja cijena mogla poskupjeti za četiri centa, a to znači da bi stajala 1,66 eura. Dizel bi bez Vladinih mjera poskupio za 13 centi, odnosno na 1,86 eura po litri, dok bi cijena plavog dizela narasla za 14 centi, odnosno na 1,39 eura po litri.

