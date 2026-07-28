Divljaju požari u Francuskoj, toplinski val će pogoršati buktinju: Ugrožene životinje

Otprilike 42.000 hektara šume zapadno od Bordeauxa izgorjelo je od srijede, a vlasti strahuju da bi toplinski val koji se predviđa ovaj tjedan mogao rasplamsati požar. Kuće, poljoprivredna zemljišta i vozila gorjeli su u Girondeu, a divlji svijet pretrpio je "katastrofalne gubitke", rekla je francuska ministrica ekologije Monique Barbut.

"Još je rano za utvrđivanje točne brojke, ali jasno je da će brojke biti katastrofalne", upozorila je Barbut. U teško pogođenim zajednicama poput Le Porgea na atlantskoj obali gotovo ništa nije moglo preživjeti intenzitet požara, rekao je inženjer iz Državnog ureda za šumarstvo Laurent Tillon. Ugrožene vrste poput žabe krastače bile su među lokalnim životinjama koje nisu mogle izdržati ekstremnu vrućinu, dim i plamen, rekli su ekološki stručnjaci za AFP. Velika i mala stvorenja nisu bila pošteđena, a kukci su masovno stradavali s trajnim posljedicama za životinje koje se njima hrane, rekao je Gregoire Lois, ornitolog u Nacionalnom prirodoslovnom muzeju u Parizu.

"Ptice koje posjećuju šumovito područje - osobito vrapčarke koje se uglavnom hrane kukcima - patit će dugo nakon što se plamen smiri", upozorio je Lois.

Ogromne količine pepela zagađuju rijeke i potoke i štete morskom životu, izjavila je Celine Sissler-Bienvenu, stručnjakinja za zaštitu životinja i krizni menadžment. Izdvojila je ugroženost europske barske kornjače, dugovječne vrste koja je bila jako pogođena velikim požarima u istoj regiji 2022. godine. Brže pokretne divlje životinje poput jelena mogu pobjeći od neposredne prijetnje plamenom, ali su suočene s opasnošću nepoznatog terena, kažu stručnjaci. Neki se dezorijentiraju i zarobe pomicanjem vatrenih frontova, dok drugi jure na ceste i željezničke pruge, riskirajući smrtonosne sudare.

"Udisanje dima i otrovnih para također predstavlja trenutne i dugoročne zdravstvene probleme, posebno za manja bića poput ptica", rekla je Sissler-Bienvenu.

Gubitak staništa i hranilišta izazov je za preživjele.

"Moraju pronaći mjesto za sebe na područjima koja su već zauzeli drugi, s ograničenim resursima", rekao je Lois.

Utjecaj požara na divlje životinje bit će predmet rasprave u uredu premijera u utorak.

Barbut je rekla da je vraćanje vrsta protjeranih vatrom teško "kada više nema šuma".