Divljak na skuteru u Zagrebu namjerno odvalio retrovizor čovjeku. Policija ima snimku!

Uteka je kao miš, kućni odgoj je zakazao, pitanje je dana kad će završiti u crnoj kronici, jazavac, samo su neki od komentara na snimku divljaka na skuteru.

Video je objavila Facebook stranica Prometne zgode i nezgode. Sve se dogodilo 3. rujna u Zagrebu, u ulici Prilesje na Maksimiru. Motorist na snimci prvo pretječe kolonu po punoj crti i prije zebre.

Pogledajte snimku

Divljak na skuteru u Zagrebu namjerno odvalio retrovizor čovjeku

Nakon što je prošao kolonu i napravio nekoliko prekršaja, verbalno je napao starijeg gospodina u crvenom automobilu. Potom mu je prišao blizu i odvalio mu retrovizor i pobjegao dalje.

Kontaktirali smo zagrebačku policiju i poslali im snimku. Pitali smo ih jesu li dobili prijavu i hoće li postupati protiv divljaka na dva kotača. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.