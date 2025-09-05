Obavijesti

News

Komentari 7
NEVJEROJATNO

Divljak na skuteru u Zagrebu namjerno odvalio retrovizor čovjeku. Policija ima snimku!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Divljak na skuteru u Zagrebu namjerno odvalio retrovizor čovjeku. Policija ima snimku!
Foto: Prometne zgode i nezgode/Facebook

Video je objavila Facebook stranica Prometne zgode i nezgode. Sve se dogodilo 3. rujna u Zagrebu, u ulici Prilesje na Maksimiru

Uteka je kao miš, kućni odgoj je zakazao, pitanje je dana kad će završiti u crnoj kronici, jazavac, samo su neki od komentara na snimku divljaka na skuteru.

Video je objavila Facebook stranica Prometne zgode i nezgode. Sve se dogodilo 3. rujna u Zagrebu, u ulici Prilesje na Maksimiru. Motorist na snimci prvo pretječe kolonu po punoj crti i prije zebre.

Pogledajte snimku

Pokretanje videa...

Divljak na skuteru u Zagrebu namjerno odvalio retrovizor čovjeku 00:26
Divljak na skuteru u Zagrebu namjerno odvalio retrovizor čovjeku | Video: 24sata/Prometne zgode i nezgode

Nakon što je prošao kolonu i napravio nekoliko prekršaja, verbalno je napao starijeg gospodina u crvenom automobilu. Potom mu je prišao blizu i odvalio mu retrovizor i pobjegao dalje.

Kontaktirali smo zagrebačku policiju i poslali im snimku. Pitali smo ih jesu li dobili prijavu i hoće li postupati protiv divljaka na dva kotača. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'
HOROR U TENJI

Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'

R. R. (52) na društvenim mrežama pravio se zabrinut za svoju suprugu, ali policija ga je vrlo brzo stavila u središte istrage
Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h
BIVŠI MINISTAR U SUDNICI

Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h

Svjedočila su dva prometna vještaka od kojih je jedan bio na mjestu događaja odmah nakon nesreće, a drugi je vještačenje napravio po dokazima.
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025