Divljao Audijem kod Sv. Križa, sletio s ceste i završio na krovu

Međimurska policija objavila je detalje prometne nesreće između naselja Štefanec i Sveti Križ u kojoj je u subotu oko 20 sati 29-godišnjak ozlijeđen.

- U trenutku nesreće 29-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka kolnikom državne ceste broj 20. Pritom brzinu kretanja nije prilagodio osobinama ceste, odnosno zavoju, kao ni uvjetima vidljivosti, s obzirom na to da se prometna nesreća dogodila noću. Uslijed opisane situacije u zavoju je došlo do zanošenja automobila, pri čemu je vozač izgubio nadzor nad upravljanjem te automobilom izletio izvan kolnika, gdje je prednjim dijelom udario u prometnu opremu ceste (smjerokazne stupiće) - navodi policija.

Nakon udarca, auto se vratio na cestu, a zatim je ponovno izletio i prevrnuo se.

- U prometnoj nesreći 25-godišnji putnik iz osobnog automobila zadobio je ozljede te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u čakovečku bolnicu. Težina ozljeda naknadno će se okvalificirati.

Na mjesto nesreće izašli su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Čakovec i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mala Subotica.

