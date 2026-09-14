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OGLASILA SE POLICIJA

Divljao Audijem kod Sv. Križa, sletio s ceste i završio na krovu

Piše Ivan Štengl,
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Divljao Audijem kod Sv. Križa, sletio s ceste i završio na krovu
Foto: PU međimurska
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Na mjesto nesreće izašli su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Čakovec i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mala Subotica.

Međimurska policija objavila je detalje prometne nesreće između naselja Štefanec i Sveti Križ u kojoj je u subotu oko 20 sati 29-godišnjak ozlijeđen.

- U trenutku nesreće 29-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka kolnikom državne ceste broj 20. Pritom brzinu kretanja nije prilagodio osobinama ceste, odnosno zavoju, kao ni uvjetima vidljivosti, s obzirom na to da se prometna nesreća dogodila noću. Uslijed opisane situacije u zavoju je došlo do zanošenja automobila, pri čemu je vozač izgubio nadzor nad upravljanjem te automobilom izletio izvan kolnika, gdje je prednjim dijelom udario u prometnu opremu ceste (smjerokazne stupiće) - navodi policija.

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Nakon udarca, auto se vratio na cestu, a zatim je ponovno izletio i prevrnuo se.

- U prometnoj nesreći 25-godišnji putnik iz osobnog automobila zadobio je ozljede te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u čakovečku bolnicu. Težina ozljeda naknadno će se okvalificirati.

Na mjesto nesreće izašli su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Čakovec i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mala Subotica.
 

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Komentari 2
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