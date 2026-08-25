Divljao Bjelovarom pa udario u policajce autom, u bolnici su

Policija je objavila detalje prometne nesreće iz Bjelovara u kojoj su u subotu oko 1 sati iza ponoći sudjelovala dva automobila, od čega je jedno bilo i policijsko vozilo.

- 22-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom Ulicom Matice hrvatske te je dolaskom do raskrižja s Trgom Stjepana Radića, zbog neprilagođene brzine osobinama kolnika, izgubio nadzor nad vozilom te je, iako je namjeravao skrenuti udesno, nastavio ravno u raskrižje - navodi policija.

Mladić je autom udario u bočni dio policijskog vozila 31-godišnjaka.

- U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobili su 31-godišnji policijski službenik koji je upravljao službenim vozilom, policijski službenik koji se u vozilu nalazio kao putnik te putnik iz drugog osobnog automobila. Svi su prevezeni u Opću bolnicu „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar radi pružanja liječničke pomoći.

Alkotestiranjem 22-godišnjeg vozača utvrđena je koncentracija alkohola u organizmu od 0,77 g/kg. Na oba vozila nastala je materijalna šteta.