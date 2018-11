Divljao Požegom: Pijan autom udarao Hondu pa bježao policiji

Vozač (25) u utorak oko 23.20 sati, u Ulici Stjepana Radića u Požegi Fiatom sisačkih registracija nije držao razmak i nije uspio zaustaviti auto te je naletio na Honda požeških registracija koju je vozio 19-godišnjak.

Nakon toga udario je još nekoliko puta u Hondu te nastavio voziti Osječkom ulicom, gdje su mu policajci davali znak da se zaustavi. No on nije stao nego se vozio do parkirališta benzinske i pokušao je pobjeći, ali su ga policajci uhvatili i vezali.

Utvrdili su da je 25-godišnjak višestruki ponavljač prekršaja. Odvezli su ga u postaju na otrežnjenje.

- Protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog ne držanja razmaka tijekom vožnje, napuštanja mjesta događaja prometne nesreće, upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola u organizmu od 2,09 promila i ne postupanja po naredbi policijskih službenika za što će optužnim prijedlogom Prekršajnom sudu biti predloženo izricanje: kazne zatvora u trajanju od 60 dana zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje (ranije više puta zatican) i novčane kazne u iznosu od 12.500 kuna za ostale navedene počinjenje prekršaje - objavila je policija.