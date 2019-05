'Divna obitelj nam je ponudila smještaj u West Palm Beachu'

Marina Stojanović, majka malog Šimuna koji boluje od prekomjerno aktivnog neurogenog mjehura i drugih poteškoća, zahvalila je na svom Facebook profilu svima koji su donirali novac kako bi obitelj otišla na liječenje u Ameriku. Za odlazak obitelji i Šimuna građani su prikupili 300 tisuća kuna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Objavu prenosimo u cijelosti:

Dragi prijatelji, dobri ljudi, obitelji... Upravo nam je ponuđen smještaj u West Palm Beachu od strane jednog divnog bračnog para iz Rovinja koji želi ostati anoniman. Takvih anonimnih anđela koji koračaju s nama ovim trnovitim putem ima i Šimun... Više njih...Puno predivnih ljudi koji nose njegov križ... Koji su uzeli za “životni projekt” to da Šimun mora hodati... Pronaći će se ti anđeli u mojim riječima...



Do sada je na računu za Šimunovo liječenje prikupljeno oko 300.000 kuna. Cijene proteza još uvijek ne znamo, niti ćemo znati dok se Šimunu ne amputira noga i dok ne dobijemo konkretnu ponudu za proteze. Svima se zahvaljujemo na nesebičnim uplatama do sada. Od srca hvala i svim medijima koji su prenijeli našu priču, ljudima koji su se samoorganizirali za pomoć Šimunu, prijateljima i obitelji koji su nam beskrajna podrška i na nagovor kojih do sile ove dobrote ne bi niti došlo... Oni koji nas poznaju, znaju da smo kroz ovih godinu i pol učinili sve kako bismo Šimunu dali najveću moguću priliku za ozdravljenjem, u što vjerujem da bi isto napravio svaki roditelj koji je na našem mjestu. Moram priznati da smo gotovo sve iznijeli sami...

Dio Šimunovih problema nažalost vraćamo iz Amerike, dobar dio vas to i zna (problemi s mokraćnim mjehurom, probavom, kralježnicom). Račun za Šimunovo liječenje će i dalje ostati otvoren na inzistiranje naše obitelji i prijatelja i svih dobrih ljudi koji i dalje žele sudjelovati u Šimunovom liječenju. Novac koji ostane nakon liječenja u Americi (ako ga ostane) će biti namijenjen za daljnje borbe u Šimunovom ozdravljenju. Napravit ćemo stranicu gdje ćemo transparentno objaviti svaku potrošenu lipu s izdvojenog računa na koji ste nesebično uplaćivali Donacije za Šimuna. Hvala ponajviše što ste nas dirnuli do bola svojom podrškom, što ste opet spojili plave i bile, sjever i jug, male i velike, prešli granice,što niste pravili nikakve razlike, što ste jedno srce kada vas trebamo... Hvala Vam svima još jedanput od ❤️

Račun otvoren u Erste Banci: HR3624020063103590525 otvoren na ime majke MARTINA STOJANOVIĆ, Županja Opis plaćanja:Darovanje za zdravstvene potrebe-Šimun Stojanović Za donacije iz inozemstva BIC/SWIFT je ESBCHR22

Tema: Hrvatska