Dizali brod, skliznuo im, udario u rivu i pao u more: 'Oštećen je, nadam se da imaju osiguranje'

Čovjek zaposlio stručnjake da mu izvade brod iz mora, a oni ga ispustili i oštetili. Brod se počeo ljuljati te je prednjim krajem počeo padati i ispao s dizalice u more

<p>Radnici su dizalicom vadili brod iz mora na otoku Čiovo u naselju Okrug Gornji u lučici Toć malo prije 12 sati u ponedjeljak kada im je brod ispao i pao u more. </p><p>Pri padu je brod udario u rivu i zatim u more. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pao brod </strong></p><p>- Sjedio sam u kafiću i prijatelj i ja smo vidjeli da neće dobro završiti. Krivo su primili brod i bilo je pitanje vremena kada će se okrenuti i pasti - ispričao nam je čitatelj. </p><p>Dizalicom su ga pokušavali primaknuti, no brod se okrenuo i skliznuo prednjim krajem u more. </p><p>- Zaronio sam dok je još bio u moru. Dno mu je cijelo oštećeno, motor i propeler su isto oštećeni. Nadam se da imaju osiguranje, jer je cijena za ovako nešto velika - nadodao je. </p><p>Brod su odmah izvadili iz mora i odveli na procjenu štete. </p>