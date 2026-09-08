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IZGORJELO DEVET HEKTARA RASLINJA

Dizalicom zakačio električni vod na Braču, izbio požar: U gašenju pomagali Air Tractori

Piše Iva Tomas,
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Dizalicom zakačio električni vod na Braču, izbio požar: U gašenju pomagali Air Tractori
Foto: MORH
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Provedenom istragom utvrdili su da je do požara došlo tako da je 33-godišnjak, upravljajući teretnim automobilom, dijelom dizalice zahvatio električni vodič koji je pukao, uslijed čega je došlo do iskrenja

Izbio je požar u industrijskoj zoni u mjestu Nerežišća na otoku Braču u ponedjeljak oko 12.20 sati. Buktinja je zahvatila oko devet hektara površine obrasle suhom travom i raslinjem., piše PU splitsko-dalmatinska.

U gašenju su sudjelovali vatrogasci i protupožarni zrakoplovi. Provedenom istragom utvrdili su da je do požara došlo tako da je 33-godišnjak, upravljajući teretnim automobilom, dijelom dizalice zahvatio električni vodič koji je pukao, uslijed čega je došlo do iskrenja.

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