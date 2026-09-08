Dizalicom zakačio električni vod na Braču, izbio požar: U gašenju pomagali Air Tractori

Izbio je požar u industrijskoj zoni u mjestu Nerežišća na otoku Braču u ponedjeljak oko 12.20 sati. Buktinja je zahvatila oko devet hektara površine obrasle suhom travom i raslinjem., piše PU splitsko-dalmatinska.

U gašenju su sudjelovali vatrogasci i protupožarni zrakoplovi. Provedenom istragom utvrdili su da je do požara došlo tako da je 33-godišnjak, upravljajući teretnim automobilom, dijelom dizalice zahvatio električni vodič koji je pukao, uslijed čega je došlo do iskrenja.

- PP avioni, 2 AirTractora AT-802 preusmjereni su s požarišta Zadar-Bokanjac i 1 AirTractor AT-802 sa protupožarnog izviđanja na požarište Brač-Nerežišća, Splitsko-dalmatinska županija - objavio je MORH u ponedjeljak.