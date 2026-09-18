Djeca iz ratom pogođene Ukrajine stigla u Umag: 'Treba im sigurnost i prostor za mir'

U sklopu programa Mjesto oporavka, Razvoja i Edukacije za djecu iz Ukrajine – MORE, Udruga Hrvatska pomaže organizirala je boravak skupine djece iz Ukrajine uključene u program psihosocijalnog osnaživanja, priopćeno je iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Tijekom njihova boravka u Umagu, djecu je posjetio ministar Alen Ružić te pružio podršku aktivnostima Udruge i njezinoj predsjednici Đurđi Adlešić u predanom radu s djecom iz ratom pogođenih područja.

Ministar Ružić istaknuo je kako je program vrijedan primjer suradnje države i civilnog društva u zaštiti djece. Za njegovu provedbu Ministarstvo je godišnji iznos od 90 tisuća eura i to za aktivnosti održavanja grupa podrške, organizaciju radionica za razvoj socijalnih vještina, za kreativne, edukativne i zabavne sadržaje te za uslugu boravka uz kontinuiranu podršku stručnjaka.

Ministar je podsjetio i na širi sustav aktivnosti koje Ministarstvo provodi kako bi djeci raseljenoj iz Ukrajine osiguralo dostupnu i stručnu psihosocijalnu podršku.

"Poučeni i vlastitim iskustvom ratnih razaranja i raseljavanja, ovim smo izazovima pristupili ozbiljno i sveobuhvatno. Djetinjstvo je posebno osjetljivo razdoblje, a rat, gubitak sigurnosti i prisilno napuštanje vlastitog doma ostavljaju posljedice koje djeca ne bi smjela nositi sama. Naša je odgovornost pružiti im sigurnost, podršku i prostor za oporavak kako bi, unatoč svemu što su proživjela, mogla nastaviti zdravo odrastati i sutra izrasti u stabilne, samostalne i ostvarene mlade ljude“, istaknuo je Ružić.

Zajedno s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, Hrvatskim zavodom za socijalni rad i ostalim partnerima ojačani su stručni kapaciteti za pružanje usluga zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške. Tim je uslugama obuhvaćeno više od 500 djece i 115 roditelja iz Ukrajine, stoji u priopćenju.

Aktivnosti Republike Hrvatske u zaštiti djece iz Ukrajine dodatno se temelje i na Odluci Vlade RH o davanju suglasnosti za pridruživanje Hrvatske Međunarodnoj koaliciji za povratak ukrajinske djece.