Obavijesti

News

Komentari 0
USKORO NA KUĆNU NJEGU...

Djeca koja su hospitalizirana nakon incidenta s kemikalijama na Poljudu se oporavljaju...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Zvonimir Barisin

Djeca su pretrpjela posljedice izlaganja štetnim plinovima zbog čega su trebala primiti liječničku pomoć.

Zdravstveno stanje dvoje djece od osam i 12 godina, koja su u četvrtak dobila respiratorne probleme na treningu Sportskog centra Bazeni Poljud, zbog čega su hospitalizirana u KBC-u Split, u petak je zadovoljavajuće, doznaje se u bolnici.





Split: Nesreća na bazenima Poljud, dvoje djece u bolnici 02:34
Split: Nesreća na bazenima Poljud, dvoje djece u bolnici | Video: 24sata/pixsell

Kako se doznaje u KBC-u, djeca su mirno provela noć, nisu na terapiji kisikom i njihovo stanje je zadovoljavajuće. U tijeku je kontrolna dijagnostička obrada nakon koje je planiran otpust na kućnu njegu.


Dvoje djece u KBC-u Split zbog kemijske reakcije u bazenu. Šuta: 'Nisu životno ugroženi'

Incident s parama klora i kemikalija dogodio se u četvrtak oko 10 sati na bazenima Poljud kada je ukupno sedam osoba zatražilo liječničku pomoć zbog respiratornih problema. Od njih sedam petero je djece od osam do 13 godina, te dva 18-godišnjaka.

Nakon pregleda svi su jučer pušteni kući osim osmogodišnjaka i četiri godine starijeg dječaka, koji su zadržani na terapiji kisikom.


Petero djece i dvoje mladih (18) u KBC-u Split zbog kemikalija na bazenu. Šuta: 'Ispričavam se'

U međuvremenu je utvrđeno da je osoba koja je zadužena za čišćenje bazena pomiješala krive kemikalije, čije su pare kroz ventilacijski sustav stigle do brojne djece na bazenu. Djeca su pretrpjela posljedice izlaganja štetnim plinovima zbog čega su trebala primiti liječničku pomoć.

