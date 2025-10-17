Djeca koja su hospitalizirana nakon incidenta s kemikalijama na Poljudu se oporavljaju...

Zdravstveno stanje dvoje djece od osam i 12 godina, koja su u četvrtak dobila respiratorne probleme na treningu Sportskog centra Bazeni Poljud, zbog čega su hospitalizirana u KBC-u Split, u petak je zadovoljavajuće, doznaje se u bolnici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:34 Split: Nesreća na bazenima Poljud, dvoje djece u bolnici | Video: 24sata/pixsell

Kako se doznaje u KBC-u, djeca su mirno provela noć, nisu na terapiji kisikom i njihovo stanje je zadovoljavajuće. U tijeku je kontrolna dijagnostička obrada nakon koje je planiran otpust na kućnu njegu.

Incident s parama klora i kemikalija dogodio se u četvrtak oko 10 sati na bazenima Poljud kada je ukupno sedam osoba zatražilo liječničku pomoć zbog respiratornih problema. Od njih sedam petero je djece od osam do 13 godina, te dva 18-godišnjaka.

Nakon pregleda svi su jučer pušteni kući osim osmogodišnjaka i četiri godine starijeg dječaka, koji su zadržani na terapiji kisikom.

U međuvremenu je utvrđeno da je osoba koja je zadužena za čišćenje bazena pomiješala krive kemikalije, čije su pare kroz ventilacijski sustav stigle do brojne djece na bazenu. Djeca su pretrpjela posljedice izlaganja štetnim plinovima zbog čega su trebala primiti liječničku pomoć.