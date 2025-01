Djeca pet godina idu u školu u vatrogasni dom, nove nema na vidiku. Roditelji najavili bojkot

Djeca iz Donjeg Dragonošca i okolnih mjesta nastavu pohađaju punih pet godina u vatrogasnom domu. Unatoč pustim obećanjima, gradnja nove škole još nije započela. Čak je i projekt još u izradi...

- Naši učenici nikad nisu čuli školsko zvono. Nisu nikad ni vidjeli pravu školsku dvoranu - jada nam se jedan od roditelja. On je, kao i još stotinjak roditelja pozvan na zbor građana sredinom prosinca prošle godine. Tu se okupilo oko dvjesto stanovnika. Odlučili su da djecu od rujna 2025. ne šalju više na nastavu, ako ne započne do tada gradnja nove škole.

Donji Dragonožec: Sastanak Zbora građana o pitanju odvijanja nastave u prostorima DVD-a | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Potom su roditelji ponovno sazvani na sastanak 14.1.2025. na kojem im je uručena anonimna anketa o tome gdje žele da im djeca dalje pohađaju nastavu. Ponuđene su im bile opcije prostorija DVD-a, neke druge područne ili druge slobodne škole te da predlože sami svoje ideje.

- Odbili smo to ispunjavati. Mi smo složni. Djecu ne šaljemo na nastavu iduće školske godine, ako se nešto ne pokrene! - čujemo od roditelja sa sastanka.

Donji Dragonožec: Sastanak Zbora građana o pitanju odvijanja nastave u prostorima DVD-a | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ravnateljica Daniela Abramović

Škola pogođena potresom

Podsjetimo, škola je prvo bila pogođena zagrebačkim potresom, nakon kojega su djeca još normalno pohađala nastavu, a nakon petrinjskog škola više nije bila u uporabnom stanju. Iz škole saznajemo kako je gradska vlast tad još tvrdila kako je sve u redu i sigurno za korištenje, ali pravo stanje bilo je sve samo ne to. Mjesna samouprava je zbog svega s dobrovoljnim vatrogascima dogovorila da koriste prostor DVD-a i društvenog doma. Trebao je to biti privremeni smještaj, a potrajalo je pet godina.

Vodstvo grada je lani građanima predstavilo prošle godine novi projekt gradnje škole koja bi trebala stajati oko 10 milijuna eura. Kako je objasnio zamjenik gradonačelnika, Luka Korlaet, ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju područne škole potpisan je s projektantskim uredom PROARH Mateković d.o.o. Kazali su da idejni projekt već postoji, a glavni je u izradi te se završetak očekuje na proljeće. Poslije toga očekuje ih ishođenje građevinske dozvole te raspis nabave za izvođača radova. Objašnjeno je da se kraj svih radova može očekivati krajem 2026. godine što roditeljima nije dobro sjelo.

Donji Dragonožec: Sastanak Zbora građana o pitanju odvijanja nastave u prostorima DVD-a | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Zamislite si 21 učenika u golemoj prostoriji koja može primiti 200 ljudi. U takvom vam prostoru treba razglas ili u najmanju ruku mikrofon kako bi vas učenici čuli. Budući da to, naravno, nemamo, nadvikujemo se po cijele dane. To potpuno iscrpljuje. Sad smo se i na to navikli, ali u početku su svi učitelji ostajali bez glasa. Kako je to normalno u 21. stoljeću - ispričala nam je lani učiteljica Jadranka Šimaga, koja iza sebe ima 30 godina radnog staža. Ovako što, kaže, još nije vidjela. Taj golemi prostor teško je i ugrijati pa nikad nije ni dovoljno toplo.

Pokretanje videa... 01:15 Prvašići iz Zagreba nikad nisu bili u pravoj školi: 'Užinu jedu u hodniku među cipelama' | Video: 24sata Video

- Djeca jedu na hodniku među cipelama i svima koji onuda prolaze, a to je stvarno puno ljudi. Naime, prostor dijelimo s još nekoliko lokalnih zajednica, dobrovoljnim vatrogasnim društvom, KUD-om, penzionerima, mjesnim odborom... - dalje nam je navela.

- Djeca nikad nemaju mira. Naravno, oni su još mali i reći će vam da im to ne smeta i da im je tamo dobro. Ali to je i normalno s obzirom na to da ne znaju za bolje. Nikad nisu vidjeli normalnu školu i to je poražavajuće - kazala je učiteljica.

Zagreb: Učenici pohađaju nastavu u prostorijama DVD-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Učiteljica Jadranka Šimaga

- Nastava se odvija u dvije prostorije, jedna, prostrana u prizemlju i manja na katu. Kao što je učiteljica rekla, za ovu u prizemlju trebao bi razglas, a ova na katu je jedna obična, mala kancelarija. U tu malu kancelariju bi trebalo ugurati 21 učenika, žali se učiteljica. U kutovima prostorija nalazi se hrpa kutija koja im služi umjesto ormara. U nju odlažu svari, nastavne materijale itd. Ploča je pokretna, na kotačićima, a panoi vise obješeni o konce. Nedavno smo dodali strunjače da se djeca mogu normalno igrati, da mogu raditi kolutove i skakati. Pod odmorima nemaju kamo, ispred Doma smo tek nedavno postavili ogradu koja nas dijeli od glavne ceste, a i sve je samo beton, nije idealno, pogotovo ljeti kad je prevruće bez sjene tamo stajati - nabrajala je učiteljica.

Zagreb: Učenici pohađaju nastavu u prostorijama DVD-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mještani žele novu osnovnu školu

Dijalog o gradnji škole pokrenut je početkom 2022. godine između Uprave grada Zagreba i Mjesnog odbora Dragonožec, kad je Grad "gurao" renovaciju zgrade u formi četverogodišnje, tj. područne škole, s čime se mještani nisu slagali. Mještani su se tad borili za gradnju nove osnovne škole koja bi obuhvaćala osam godina školovanja i proširila sadržaje, dodala kabinete i sportsku dvoranu. Tri godine kasnije o spornom se prostoru i dalje samo priča, nema ni naznake početka gradnje.

- Bivši je ravnatelj govorio da smo mi sve poduzeli s naše strane i da je sad sve na njima. Da mi moramo šutjeti i trpjeti dok se to ne riješi, ali nitko ovdje više ne želi šutjeti - zaključila je učiteljica Jadranka.

Zagreb: Učenici pohađaju nastavu u prostorijama DVD-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prostorije DVD-a

Evo što su govorili iz Grada Zagreba

- Projekt koji je izrađen tijekom prethodne gradske uprave, planirao je školu isključivo za učenike od 1. do 4. razreda. Po zahtjevu i dogovoru s Mjesnim odborom Dragonožec, Gradskom četvrti Brezovica i školom zaustavljena je realizacija te je pokrenut postupak javne nabave za projektiranje nove i suvremene škole za učenike od 1. do 8. razreda - odgovorili su nam iz Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, nakon zbora građana.

Dodatno vrijeme, kažu, oduzima to što je riječ o objektu pod zaštitom. Navode da je projektant za novi projekt odabran te je u tijeku izrada glavnog projekta, što bi trebalo završiti do proljeća 2025. Do rujna sljedeće godine očekuju raspisivanje nabave za izvođača radova. Nova će škola, kažu iz Grada, biti namijenjena za 336 djece u 12 razrednih odjela, te će imati "dva vanjska košarkaška igrališta dimenzija i jedno rukometno igralište. Predviđeni su i zatvorena sportska dvorana, manja dvorana, te vanjski prostor za vježbanje sa spravama".

Iz Grada o mogućem premještaju iz vatrogasnog doma u neki alternativni smještaj, do gradnje novoga objekta, kažu kako "razmatraju različite opcije te će eventualnu odluku o novoj lokaciji donijeti u dogovoru sa školom".