RAST NASILJA MLADIH PLUS+

'Djeca su nam neiživljena. Kroz agresiju žele biti viđena ili žele pripadati. Prepušteni su sebi'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 4 min
'Djeca su nam neiživljena. Kroz agresiju žele biti viđena ili žele pripadati. Prepušteni su sebi'
Zagreb: Maskirani muškarci otpjevali svoje ispred Srpskog kulturnog centra i razišli se nakon dolaska interventnih policajaca | Foto: PIXSELL/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Broj osuđenih mlađih maloljetnika povećan je 25 posto, a u domovima je 20 posto više delinkvenata nego 2020. Je li sustav postao stroži, ili su djeca postala gora? Psihijatrica objašnjava što se događa

Tinejdžeri osumnjičeni za požar Vjesnika zadnja su u nizu crnokronikaških vijesti s mladim počiniteljima. Što se događa - zbog čega su mladi sve skloniji agresiji, nasilju, kakvo to društvo postajemo, gdje se izgubila empatija? Podaci Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike pokazuju da je u deset državnih domova za djecu s problemima u ponašanju od 2020. do 2025. broj djece i mladih korisnika porastao za oko 20 posto. Pravosudna statistika, jednako tako, kaže da je prošle godine bilo najviše prijavljenih maloljetnih počinitelja kaznenih djela od 2019., kao i najviše optuženih i osuđenih maloljetnika. Je li sustav postao stroži ili su djeca postala gora?

