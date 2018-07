Dječaci zarobljeni u špilji: Dolje bi mogli ostati još mjesecima...

Iako su svih 12 dječaka i njihov trener pronađeni živi nakon što su prije 10 dana nestali u kompleksu spilja na Tajlandu, njihovo spašavanje bit će sve samo ne lako i, ono što je najbitnije, čini se kako bi moglo potrajati mjesecima.

Podsjetimo, dječaci u dobi između 11 i 16 godina i njihov 25-godišnji nogometni trener nestali su nakon što su odlučili istraživati 10 kilometara dug špiljski kompleks Tham Luang u pokrajini Chiang Rai, unatoč znaku upozorenja posjetiteljima da su mreža prolaza i komore u špilji često poplavljeni. Nakon što su ušli u špilju, počela je jaka monsunska kiša koja je potom špilju poplavila.

We found them. We found them. We found them. We found them. #ถ้ำหลวง #13ชีวิตต้องรอด pic.twitter.com/bjIrl0PqqI

Pronađeni su u jednoj od komora udaljenoj pet kilometara od ulaza u špilju, na blatnoj uzvisini koja je neka dva metra iznad razine vode, te se čini kako su se penjali kako je razina vode rasla.

- Slabi su, ali su svi živi - kazao je jedan od ronioca koji je došao do dječaka, dodajući kako dvojica imaju lakše ozljede. Kada su došli do njih, dječaci su kazali da su jako gladni, pitali su koji je dan i kada mogu ići kući.

Ronioci su im donijeli energetske gelove i prvu pomoć, te pokušavaju maksimalno osigurati područje u kojem se nalaze. Idući je cilj dovesti do pronađenih dječaka namirnice koje bi ih trebale održavati na životu iduća četiri mjeseca, u slučaju ako će ostati u špilji sve do kraja sezone monsuna.

Foto: SOE ZEYA TUN

Trenutni plan spasitelja je pričekati bolje vremenske uvjete te da se spusti razina vode prije nego pokušaju izvući dječake na površinu. U međuvremenu, ronioci će dječake učiti kako koristiti ronilačku opremu. Također, cijelo vrijeme se ispumpava voda iz špiljskog kompleksa, te izbacuju 10.000 litara svakog sata, što rezultira smanjivanjem razine vode za centimetar na sat. No, problem je što je već za sutra najavljena nova obilna kiša.

Mnogima nije jasno zašto se dječake jednostavno odmah na izvuče van. Butch Hendricks, veteranski ronilac spasilac i predsjednik američkih spasilačkih službi, navodi za Guardian kako ključna stvar leži u činjenici da niti jedan od dječaka ne zna plivati. Ako ih nije strah vode, može ih se staviti u opremu unutar koje bi mogli disati s maskom preko cijelog lica. No, trebat će posebna ronilačka odijela izrađena po njihovim mjerama kako ne bi dobili hipotermiju. Zbog uskih prolaza, moguće je spašavanje samo jednog po jednog dječaka.

Thais are especially grateful to these British cave divers who, together with Thai Navy Seals, had first contact with the boys.



Of course, many more play a part in this remarkable international search and rescue operation. And we are thankful to all involved. #ThamLuangRescue https://t.co/kFAnubXm2w