Dječaci zatočeni u špilji: Još se ne zna kada i kako će ih izvesti

Spasitelji u Tajlandu nisu u četvrtak bili bliži odluci o tome kada i kako izvesti 12 dječaka i njihovog nogometnog trenera iz poplavljenog kompleksa špilja gdje su pronađeni ovog tjedna, blijedi i slabi, ali inače dobrog zdravlja nakon što su devet dana bili izgubljeni u podzemlju.

Dramatična potraga i operacija spašavanja juniorskog nogometnog tima, koji je nestao u špilji u sjevernoj provinciji Chiang Rai 23. lipnja, činila se kao da se privodi kraju kada je ekipa britanskih i tajlandskih ronioca pronašala dječake u ponedjeljak navečer zbijene na malom, blatnjavom sprudu u poplavljenoj špilji.

Ali sada se pažnja usmjerila na to kako družinu vratiti natrag kroz nekoliko kilometara opasno poplavljenih podzemnih tunela.

Mornarica spominje mogućnost da 13-orica ostanu u špilji Tham Luang sve dok se voda ne povuče na kraju kišne sezone za četiri mjeseca.

Ali drugi kažu da bi dječaci mogli biti vani u roku od nekoliko dana ako vrijeme bude na njihovoj strani, te se voda ispumpa iz špiljskog kompleksa i ako nauče koristiti ronilačku opremu.

Kobchai Boonarana, zamjenik ravnatelja Odjela za prevenciju i ublažavanje katastrofa, rekao je kako je na spasiteljskoj ekipi u spilji da odluči jesu li i kada će dječaci biti dovoljno snažni da se uhvate u koštac s putem prema površini.

"Njihovo stanje, i kao što možemo vidjeti, njihov moral je dobar, ali što je s njihovom snagom i sposobnošću? To je na ekipi unutra da odluči", rekao je Kobchai novinarima u četvrtak.

"Naš posao je da nastavimo ispumpavati vodu, a spasilačka ekipa treba procijeniti sigurnosnu razinu i mogu li dečki sigurno putovati natrag", rekao je.

Rodbina dječaka okupila se u četvrtak blizu špilje, a jedna je majka rekla da još nije bila u mogućnosti kontaktirati sa sinom.

"Još im ne možemo slati poruke", rekla je 37-godišnja Ratdao Chantrapul, majka 14-godišnjeg Prajaka Suthama.

"Jučer su im pokušali dostaviti mobitele, ali je pukla torba u kojoj su bili", dodala je.

Spasitelji su se na početku potrage morali boriti s danima obilne kiše koja je poplavila špilje, ali je vrijeme posljednja četiri dana bilo relativno suho.

Zatočenim dječacima poslali su hranu, vodu i medicinske potrepštine te istovremeno pumpaju vodu iz tunela kako bi smanjili njezinu razinu i time olakšali akciju spašavanja.

Ali meteorološka služba upozorila je u četvrtak kako veći dio sjevera zemlje, uključujući Chiang Rai, od 7. do 12. srpnja opet može očekivati jake pljuskove.

Pomoć u spašavanju je ponudio i Elon Musk koji je na Twitteru napisao kako je siguran da tajlandska vlada ima sve pod kontrolom, ali da je spreman pomoći ako ikako može.

I suspect that the Thai govt has this under control, but I’m happy to help if there is a way to do so