Dječak (11) upucao baku, onda i sebe: Sve zbog čišćenja sobe?

Svađa bake i unuka (11) o čišćenju njegove sobe eskalirala je ubojstvom i samoubojstvom. Naime, baka Yvonne i djed Doyle puno su puta kazali dječaku da pospremi soju sobu, no on je bio tvrdoglav i nije to htio učiniti.

Oni su bili njegovi zakonski skrbnici i dječak je živio kod njih u Litchfieldu u Arizoni, piše The Mirror.

Oko pet sati popodne par je zajedno gledao televiziju, a dječak se prišuljao iza njih i upucao baku u zatiljak pištoljem. Djed Doyle je policiji kazao da je odmah krenuo trčati za unukom, no da je brzo odustao i pokušao pomoći svojoj supruzi. Zatim je čuo još jedan pucanj i vidio kako mu unuk pada na pod.

Pištolj kojim je dječak oduzeo bakin, pa onda i svoj život, bio je djedov.

Istraga je u tijeku, a prvi rezultati pokazali su da dječak nikada ranije nije pokazivao znakove agresivnosti prema drugima ili prema sebi.