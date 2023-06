Dječak (13) pucao u profesora, ali ne može u zatvor: Sud mu može izreći samo odgojne mjere

Učenika (13) koji je u srijedu pucao u svog bivšeg profesora engleskog jezika i teško ga ranio u Osnovnoj školi Lukavac Grad premjestili su na dječju psihijatriju u Sarajevo, piše bosanskohercegovački Avaz. Osim dječaka, policija je uhitila njegova oca. Ispitali su ga u lokalnoj policijskoj postaji, a kako navode mediji susjedne zemlje, otac je surađivao s policijom i do u detalje im je rekao što je prethodilo tragičnom događaju te kako je maloljetnik uspio doći do oružja.

Naime, pištolj kojim je upucao nastavnika pripadao je dječakovu pokojnom djedu. Taj je pištolj nakon djedove smrti dječakova obitelj (otac) trebala predati policiji, no otac to nije učinio. Nakon ispitivanja sudac mu je odredio pritvor. Prema zakonima BiH, otac može dobiti od tri mjeseca do pet godina zatvora zbog tog djela.

No što se tiče maloljetnika, on, prema zakonu, ne može ići u zatvor, ali kako navodi Radio Sarajevo, na sucima je da odrede duljinu kazne. Budući da je riječ o mlađemu maloljetniku, mogu mu izreći samo odgojne mjere. Najizglednija je opcija odlazak u tzv. disciplinski centar za maloljetnike, koji ima svoja pravila. Ondje može provesti najdulje 20 dana neprekidnog boravka te najdulje mjesec dana ako je riječ o određenom broju sati tijekom dana.

Pored toga, on će imati priliku nastaviti školovanje. Profesor na kojeg je pucao bivši učenik (izbačen iz škole zbog lošeg vladanja) dobro se oporavlja. Liječnici su rekli kako su ga skinuli s respiratora te da samostalno diše.