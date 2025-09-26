Dječak (14) pao s električnog romobila u Jalkovcu: Prevezen je u varaždinsku bolnicu

Dječak (14) je ozlijeđen nakon što je pao s električnog romobila u Jalkovcu kod Varaždina. Kako je izvijestila policija, u četvrtak oko 12.10 sati vozio se po nogostupu u Varaždinskoj ulici kad je izgubio kontrolu i pao na tlo.





- Tom je prilikom ozlijeđen te je prevezen u Opću bolnicu Varaždin. Njegove će se ozlijede okvalificirati naknadno - priopćili su iz varaždinske policije.