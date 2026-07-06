Dječak (15) šipkom pretukao dječaka (14). I ranije je bio prijavljivan. Ispitali ga i pustili

U Tučepima na makarskoj rivijeri došlo je do teškog incidenta, 15-godišnjak je 'metalnim predmetom' napao 14-godišnjaka...

- Policijski službenici Policijske postaje Makarska su 3. srpnja 2026. godine u kasnim večernjim satima zaprimili dojavu da je 14-godišnjak doveden na pružanje liječničke pomoći i da je lakše ozlijeđen. Utvrđeno je da je napadnut je u blizini ugostiteljskog objekta u Tučepima gdje ga je metalnim predmetom napao drugi maloljetnik - objavila je na svojim stranicama Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Policijski službenici su ubrzo nakon događaja pronašli i uhitili maloljetnika (15) povezanog s događajem i nad njim je provedeno istraživanje.

Index piše kako je maloljetnik koristio metalnu šipku.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je maloljetnik počinio kazneno djelo Teška tjelesna ozljeda u pokušaju.

Maloljetnik je, pišu iz policije, i ranije prijavljivan. Nakon ispitivanja je pušten na slobodu...

S obzirom na to da je do sada prekršajno prijavljivan zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja nad vršnjacima, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku. Ispitan je pred sudcem za mladež, a nakon toga je pušten na slobodu - pišu iz policije.

