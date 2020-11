Dječak (4) izgubio roditelje od korone, organiziraju mu paradu za rođendan, dolazi i Batman

Želimo da on zna da ćemo mi biti s njim za sve njegove rođendane i želimo da zna da se njegovi rođendani slave, a znam da se moja nećakinja negdje sad smješka, rekla je njegova prateta

<p>Roditelji četverogodišnjeg dječaka iz Teksasa preminuli su nakon teške zaraze korona virusom. <strong>Raiden Gonzalez </strong>(4) živio je sretno s majkom (29) i ocem (33). No, prije nekoliko mjeseci izgubio je oboje. </p><p>Otac Adnan umro je od posljedica korona virusa u lipnju, a majka Mariah u listopadu.</p><p>Naime, otac dječaka zarazio se na poslu kada je jedan od njegovih kolega testiran pozitivno. Zbog izrazito lošeg stanja smješten u bolnicu u kojoj je umro nakon četiri tjedna borbe s bolešću. Pogođena smrću muža, majka dječaka u njegovu čast organizirala je memorijal. Par dana nakon počela se osjećati loše i iznenada preminula. </p><p>Ipak, Raidenova prateta htjela je dječaku dati osjećaj topline za njegov peti rođendan. Margie Bryant, koju Raiden nerijetko naziva i bakom, htjela je pokazati dječaku da je i dalje iznimno voljen usprkos tomu što više nema roditelje, otkrila je Margie za <a href="https://edition.cnn.com/2020/11/17/us/boy-loses-parents-covid-birthday-trnd/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p><p>Zbog toga su mu ona i ostali članovi obitelji organizirali paradu koja će proći ispred njegove kuće za njegov rođendan, a u paradi se nalazi lokalna vatrogasna postrojba, zabavljač koji glumi Batmana te razni motociklistički i automobilistički klubovi.</p><p>- Želimo da on zna da ćemo mi biti s njim za sve njegove rođendane i želimo da zna da se njegovi rođendani slave, a znam da se moja nećakinja negdje sad smješka jer zna da je njen dječak u dobrim rukama - rekla je Bryant.</p><p>Bryant živi s bakom s majčine strane u San Antoniju, a upravo se u Teksasu zaraza korona virusom širi najbrže. </p><p>- Ne znam što reći. Taj mali dječak više nema mamu i tatu. Uvijek slušate o umrlima, ali nikad zbilja ne čujete o onima koji su ostali iza njih, a u ovom slučaju to je mali četverogodišnjak - rekla je Bryant, koja je za organizaciju svega toga pokrenula GoFundMe kampanju, a u sklopu nje će se financirati i baka kako bi joj olakšali odgajanje malog Raidena.</p><p>- Samo nebo je granica. On je jedan pametan mali dječak i želim da ostvari svoje snove i mi ćemo biti dio toga, rekla sam svojoj sestri da ona nije sama, mi smo svi tu, radilo se o školi, sportu, bilo čemu. Što god on želi, mi ćemo biti tu da mu ostvarimo - rekla je Margie.</p><p> </p>