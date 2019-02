Dječak (4) pronašao pištolj pa upucao trudnu majku u lice...

Dječak (4) iz savezne američke države Washington ispod madraca je pronašao napunjen pištolj i upucao trudnu majku u lice, javljaju američki mediji.

Ona je zajedno sa svojim partnerom gledala televiziju kad je njihov sin pronašao pištolj, priopćili su iz policije. Službenici tvrde da je dječak slučajno upucao majku.

Deputies are on-scene of shooting. 12000 BLK 71 AVE S in Skyway area. A 4 year used an unsecured gun and unintentionally shot his Mom. She is being transported to Harborview with life-threatening injuries.