Dječak je čudo: 'Vozim bicikl, pišem i crtam zatvorenih očiju'

Zatvorenih očiju je zanimljivije crtati nego otvorenih, rekao nam je Siniša Matijević (12) iz Gornjeg Budačkog kraj Krnjaka, dječak jedinstvenog talenta - on crta zatvorenih očiju, odnosno prekrivenih dvostruko presavijenim crnim šalom.

Dok crta, dječak se služi opipom, prstima po listu traži povučene poteze i nastavlja dalje.

Dok razgovaramo s njim, crta lubanju i pri tome pazi na detalje. Osim crtanja, dječak zatvorenih očiju može pisati, voziti bicikl, a iskusio se i u modelarstvu, kiparstvu...

- Sve što može otvorenih, može i zatvorenih očiju - ustvrdio je Sinišin otac Željko (54), na što ga Siniša ispravlja da ne može baš sve te objašnjava kako ima vrlo dobro pamćenje, zbog čega se i zatvorenih očiju dobro snalazi u prostoru, pa tako i crteže lako prenosi na papir.

- Jednostavno stvari koje radim i inače mogu i zatvorenih očiju. Ne znam ni ja kako, jednostavno osjećam kao da mi je sve pred očima. Orijentiram se po tome, kao da već gledam sve to, a ne gledam, nego osjetim. Znam gdje se što nalazi. Dok crtam, nisu mi najvažniji mir i tišina, nego da znam gdje sam stao i da mi je pozornost usmjerena na sliku. Ponekad pogriješim, ali tad izbrišem crtu i nastavljam dalje - govori dječak dodajući kako je dosta samokritičan pa su mu brojni radovi često završili u smeću.

Siniša živi s ocem i bakom. Roditelji su mu se rastali prije tri godine i dječak je ostao živjeti s ocem. Žive u skromnoj kući u skromnim uvjetima u zaseoku od samo 12 stanovnika. U selu vršnjaka nema, pa Siniša vrijeme rado krati crtanjem.

- Crtanje me opušta, kad sam pod stresom ili kad dođem iz škole crtam i lakše mi je ostalo raditi. Nakon rastave roditelja više sam crtao jer me to opuštalo, no zapravo oduvijek to volim - govori nam Siniša dodajući kako je, iako je crtao odmalena, tek s devet godina počeo “ljepše” crtati, no da to može i zatvorenih očiju otkrio je slučajno dok je bio kod susjeda.

- Susjed Jovan me je zamolio da ga nacrtam kako bi me zauzvrat nagradio s 50 kuna džeparca. Kad je slika bila gotova, susjed se divio, a stric Žarko mu je rekao da to nije ništa te da to mogu i zatvorenih očiju. Ajde da vidimo, rekao je susjed, ja sam probao i uspio - prepričava Siniša kako je slučajno otkrio svoj talent koji i dalje njeguje.

- Ja sam mislio da ‘mulja’, da gleda kroz krpu, ali ne gleda. Stavio sam najprije krpu sebi preko očiju da vidim je li prozirna, ali nije, zavezao mu je i zamolio ga da me nacrta. U čudu sam se divio gotovu crtežu i pitao ga zar stvarno tako izgledam, na što mi je spremno odgovorio da me ne može boljeg napraviti nego što jesam - govori i drugi susjed Milorad, kojeg je Siniša nacrtao, dodajući kako je, osim velikog talenta, dječak i veliki zabavljač.

Iako najradije crta olovkom, Siniša crta i temperom te uljem na platnu. Inspiraciju nalazi u svemu što vidi i što mu se svidi - u automobilima, životinjama, likovima iz crtića i filmova, motivima iz knjiga koje je vidio... Crtati je naučio sam, a prije dvije godine se okušao i u kiparstvu na tečaju ULAK-a u Karlovcu, gdje je od slikara naučio neke tajne zanata.

- Na kiparstvu sam izradio razne životinje, likove iz crtića i filmova, Kip slobode..., no tamo rade iz kalupa, a ja tako ne radim jer skulpture volim raditi sam. Više ne polazim tečaj, a problem je što skulpture treba ispeći u peći, a ja takvu peć nemam pa ih više ne radim. Zato radije crtam. U budućnosti bih se svakako volio baviti kiparstvom ili slikarstvom - zaključuje Siniša priznajući kako bi svoje pamćenje svakako trebao malo više koristiti u školi kako bi mogao upisati željenu Školu primijenjene umjetnosti i dizajna.

- On ima dar koji treba usmjeriti i razvijati, a volio bih da nešto postigne u životu - rekao nam je otac Željko.