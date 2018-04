Dječak je u suzama pitao Papu: 'Tata je bio ateist, je li u raju?'

Papa Franjo družio se s vjernicima u rimskoj četvrti Corviale i Herald, odgovarao na pitanja skupine djece od vjeri i životu kada je jedan od njih, dječak po imenu Emanuele, briznuo u plač, prenosi Catholic Herald.

Vidjevši da je mališan vidno uzbuđen, papa je inzistirao da mu Emanuele na uho šapne svoje pitanje. Nakon što mu se dječak povjerio, papa Franjo zatražio je od njega dozvolu da ponovi cijeloj okupljenoj grupi ono što mu je rekao.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kada bismo samo mogli plakati kao Emanuele kada imamo bol u našem srcu. On plače za svojim ocem koji je umro i imao je hrabrosti to učiniti ispred nas, jer u njemu postoji ljubav. Njegov otac bio je ateist, ali on je svoje četvero djece krstio, bio je dobar čovjek. Lijepo je što sin za svog oca kaže da je “dobar”. Ako je taj čovjek mogao tako podići svoju djecu, onda je bio dobar čovjek. Bog je ponosan na tvog oca - kazao je papa Franjo okupljenima.

Foto: REMO CASILLI

Dječakovo pitanje je bilo: “Je li je moj tata, ateist, na nebu?", a odgovor koji je papa potom dao dječaku dirnuo je sve okupljene.

- Bog odlučuje tko ide na nebo! Kako je Božje srce reagiralo pred takvim ocem? Je li Bog napušta svoju djecu kada su dobra? - upitao je papa potom prisutne, koji su mu uglas odgovorili: “Ne!”.

Foto: REMO CASILLI

- Dakle, Emanuele, evo odgovora. Bog je sigurno bio ponosan na tvog tatu jer je jednostavnije vjerniku krstiti djecu nego osobi koja ne vjeruje. Boga je to zasigurno dojmilo - zaključio je papa i za kraj pozvao Emanuelea da se moli Bogu i da se uvijek sjeća svog oca: “Pričaj sa svojim tatom, moli se svom tati. Hvala ti Emanuele na tvojoj hrabrosti - zaključio je papa.