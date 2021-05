Petogodišnji dječak, jedini koji je preživio stravičan pad žičare u Italiji, probudio se iz kome u bolnici u Turinu. U nesreći je poginulo 14 ljudi, uključujući i dječakove roditelje. Kada se probudio iz kome, pitao je 'gdje su mi mama i tata?'.

Eitan Biran već se tjedan dana nalazi na odjelu intenzivne njege u dječjoj bolnici Regine Margherita, no tek odnedavno diše bez pomoći aparata, iako otežano govori. On je čudom ostao živ nakon tragedije u Alpama, no njegovi roditelji, brat, pradjed i prabaka poginuli su na mjestu. Dječak je pretrpio torakalnu i trbušnu traumu te prijelome udova, a tijekom tragičnog incidenta, još uvijek je u kritičnom stanju. Uz njega su u bolnici njegova teta i djed i baka.

Kada se probudio iz kome, pored njega bila je njegova teta Aya (41), a dječak joj je rekao ga boli grlo i pitao gdje se nalazi i zašto je ona pored njega. Još uvijek nije poznati da li dječak uopće zna da njegove obitelji više nema.

- Ponekad Eitan pita za svoje roditelje, no s njim je čitavo vrijeme njegova teta - rekao je šef bolnice Giovanni La Valle.

Dječaku mnogi ostavljaju poklona, a već su tri obitelji ponudila da ga udome.

Prisjetimo se, za tragediju u Alpama, osumnjičene su tri osobe - šef žičare Luigi Nerini (56) te njegove kolege Gabriel Tadini i Enric Perocchio, a tereti ih se da su skrivili pad kabine žičare Stresa-Mottarone u talijanskog regiji Pijemont. Priznali su da su namjerno ostavili 'vilicu' koja služi za mehaničko deaktiviranje sigurnosne kočnice kabine, a ako im se dokaže krivnja, prijeti im kazna zatvora od 30 godina. Navodno to nije prvi put da su učinili nešto takvo.

- Za sve sam ja kriv - kazao je u četvrtak Tadini, kada je priznao da je ostavio vilicu ne bi li izbjegao kašnjenje žičare, a istražitelji tvrde kako su deaktivaciju kočnica odobrili i njegovi iskusniji kolege Nerini i Perocchio.

Među poginulima bili su zaručnici Alessandro Merlo (29) i Silvia Malnati (27), zaručnici Vittorio Zorloni i Elisabetta Persanini (38) i njihov petogodišnji sin Mattia, supružnici Angelo Vito Gasparro (45) i Roberta Pistolato te mladi par Serena Cosentino (27) i Mohammadreza Shahaisavandi (23).