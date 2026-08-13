Dječak teško ozlijeđen u sudaru na motociklu, helikopterom ga hitno prevezli u KBC Zagreb

Dječak (16) teško je ozlijeđen u srijedu oko 18.30 sati u Donjem Maclju. Do prometne nesreće došlo je kada je 16-godišnjak, prije stjecanja prava na upravljanje, upravljao neregistriranim motociklom te je zbog neprilagođene brzine na prijevoju i nizbrdici prešao na lijevu stranu ceste, gdje je prednjim dijelom motocikla udario u stražnji dio bočne strane traktora-quada kojim je, također prije stjecanja prava na upravljanje, upravljao 16-godišnjak.

Nakon sudara 16-godišnjak koji je upravljao motociklom zajedno s motociklom pao je na kolnik.

U istom smjeru iza njih neregistriranim motociklom upravljao je još jedan 16-godišnjak koji je, izbjegavajući nalet na vozila ispred sebe, pao na kolnik, pri čemu nije došlo do kontakta s drugim vozilima.

Ozlijeđeni 16-godišnjak prevezen je helikopterom Hitne medicinske pomoći u KBC Zagreb, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Protiv maloljetnika slijede optužni prijedlozi zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Roditeljima maloljetnika izdan je obavezni prekršajni nalog, a o događaju će biti obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured.

