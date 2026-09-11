Dječja pravobraniteljica: 'Ne smijemo okretati glavu, važno je preuzeti odgovornost'

Ured pravobranitelja za djecu s velikom zabrinutošću primio je vijest o događaju u srednjoj školi u Zagrebu te izražavamo iskreno žaljenje. U ovim trenucima pružamo institucionalnu i ljudsku blizinu svim učenicima, djelatnicima škole, njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici koja je potresena ovom situacijom. Ozlijeđenima želimo brz oporavak - objavili su iz Ureda dječje pravobraniteljice.

Ključno je, kažu, osigurati pomoć i podršku učenicima i djelatnicima škole. Prema javno dostupnim informacijama krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih već je upućen u školu.

- Apeliramo na stručne službe da sve raspoložive resurse stave na raspolaganje odgojno-obrazovnom sustavu i djeci pruže sigurnost. Predlažemo da se otvore telefonske linije pomoći i podrške svima koji osjećaju potrebu za psihološku ili emocionalnu podršku i pomoć, ne samo na području Zagreba, već diljem Hrvatske. S djecom je potrebno razgovarati, dopustiti im da izraze i dožive emocije, iskažu zabrinutost ili strahove koje sada osjećaju. Važno je da osjete blizinu i podršku odraslih osoba roditelja, baka, djedova, učitelja, nastavnika i svih koji o njima skrbe - ističe se u njihovom priopćenju.

Pozivaju institucije da s građanima pravovremeno dijele informacije

Ovakvi događaji, dodaju, bude poseban interes javnosti, stoga pozivaju institucije da s građanima pravovremeno dijele informacije, a medije da objavljuju samo provjerene informacije, vodeći računa o zaštiti prava i identiteta sve djece.

Ured pravobranitelja za djecu ponovno ističe da je:

- važno kako reagiramo na nasilje: svako nasilje treba javno, jasno i nedvojbeno osuditi, pri tom voditi računa o pravima djece. Djeci koja su doživjela nasilje, njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici treba pružiti podršku. Djeci koja sudjeluju u nasilju treba pomoći da prihvate vlastitu odgovornost, da se suoče s posljedicama odnosno sankcijama i da mijenjaju obrasce ponašanja!

- važno ne okretati glavu, djeca prate što se događa u njihovom okruženju i uče iz ponašanja odraslih. Ključno je raditi s djecom i njihovim roditeljima, biti prisutan u zajednici i osigurati podršku kroz programe u čijoj će pripremi, izradi i provedbi sudjelovati različiti profili stručnjaka. Prevencija se gradi postupno i mora biti kontinuirana.

- važno preuzeti odgovornost, djeca za svoje postupke, roditelji za odgoj djece, struka za ranu prevenciju i rad s djecom, mediji za način na koji izvještavaju o nasilju, politika za razvoj podrške stručnjacima koji izravno rade s djecom i uspostavu sustava u kojem će stručni rad biti cijenjen, a usluge jednako dostupne svima, a društvo za vrijednosti za koje se zalažemo. Ured pravobranitelja za djecu nastavit će surađivati sa svim nadležnim tijelima i pratiti postupanja odgovornih - poručili su.