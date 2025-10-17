Mladi su ogledalo društva koje smo mi stvorili. Ambicija se danas prečesto mjeri u materijalnom, eurima, kvadratima i uspjehom, a za to vrijeme djecu odgajaju algoritmi
Djecu često odgajaju algoritmi pa se čudimo valu brutalnosti
Snimka nasilja iz Splita na kojoj dvojica maloljetnika prvo šakom, a potom nogom u glavu udaraju starijeg čovjeka dok sjedi na klupi zgrozila je javnost i otvorila pitanje što se to dogodilo tim mladim momcima kad su spremni tako, bez trunke promišljanja, bez zadrške i empatije, nasrnuti na starca. Nikakav razlog takvu brutalnost ne može opravdati, pa sve i da je nešto prethodilo fizičkom napadu ne može postati izlika. Takvo ponašanje rezultat je današnjeg načina života, činjenice da su roditelji danas jednostavno previše rastegnuti obavezama i da su djeca prečesto prepuštena sebi.