Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTAR: TINA JOKIĆ PLUS+

Djecu često odgajaju algoritmi pa se čudimo valu brutalnosti

Piše Tina Jokić,
Čitanje članka: 1 min
Djecu često odgajaju algoritmi pa se čudimo valu brutalnosti
Foto: Pixsell/canva

Mladi su ogledalo društva koje smo mi stvorili. Ambicija se danas prečesto mjeri u materijalnom, eurima, kvadratima i uspjehom, a za to vrijeme djecu odgajaju algoritmi

Snimka nasilja iz Splita na kojoj dvojica maloljetnika prvo šakom, a potom nogom u glavu udaraju starijeg čovjeka dok sjedi na klupi zgrozila je javnost i otvorila pitanje što se to dogodilo tim mladim momcima kad su spremni tako, bez trunke promišljanja, bez zadrške i empatije, nasrnuti na starca. Nikakav razlog takvu brutalnost ne može opravdati, pa sve i da je nešto prethodilo fizičkom napadu ne može postati izlika. Takvo ponašanje rezultat je današnjeg načina života, činjenice da su roditelji danas jednostavno previše rastegnuti obavezama i da su djeca prečesto prepuštena sebi.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!
UHITILI MUŠKARCA (34)

HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije
Pivac o zaposlenici koja ih je upozorila da krše zakon: 'Glupa je, a više puta joj je objašnjeno'
NAJVEĆA KAZNA U POVIJESTI

Pivac o zaposlenici koja ih je upozorila da krše zakon: 'Glupa je, a više puta joj je objašnjeno'

Član moćne dinastije i zaposlenici priznali milijunsku prevaru. Prije nego su uopće krenuli u muljažu, upozoravala ih je zaposlenica. Miljenko Pivac mora sam platiti milijun i pol eura kazne, najviše u povijesti Hrvatske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025