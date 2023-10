Djedu iz Zagreba ukrali preko 200.000 €, ubijen mu i brat. Ostao im novac i slobodni su!

Milan Ilija Dan (53) u lipnju 2020. nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora uvjetno na pet godina, a Štefan Ivić (44) dobio je djelomičnu uvjetnu kaznu, odnosno šest mjeseci zatvora, a preostalih godinu i pol ne mora u zatvor ako u sljedećih pet godina ne počini novo kazneno djelo. Dvojac je umirovljeniku Milanu Kurtoviću (82) iz Zagreba na prevaru 2019. uzeo preko 200 tisuća eura u raznim valutama, koliko mu je pravomoćno osuđeni prevarantski dvojac morao vratiti.

No, kako je pisao Jutarnji list prije mjesec dana, sudsko vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, odlučujući o opozivu uvjetne osude protiv prevaranata Milana Ilije i Štefana, zaključilo je da je umirovljenik zakasnio intervenirati i, prema svemu sudeći, neće dobiti novčani iznos koji mu je pravomoćno osuđeni prevarantski dvojac morao vratiti.

Inače, Umirovljenik Kurtović obratio se sudu na vrijeme, 13 mjeseci prije kraja svih rokova.

Kako sada doznajemo, rješenje Općinskog kaznenog suda pravomoćno je od dana 26. rujna 2023. godine.

Prevaranti pokrali starca

Sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Zorislav Kaleb proglasio ih je prije tri godine krivima za optužbe da su iskoristili činjenicu da je žrtva Milan Kurtović visoke životne dobi i lakomislen te od njega tražili da im od siječnja do prve polovice ožujka 2019. u više navrata pozajmi veće novčane iznose.

Sve je počelo u siječnju 2019. nakon što je Milan upoznao Štefana na okretištu tramvaja na Črnomercu gdje je radio kao prodavač. Predstavio mu se kao Pero i tražio ga broj mobitela kako bi mu vratio ostatak koji tad nije imao. Zvao ga je više puta i nalazili su se na raznim lokacijama, a Pero je svaki put tražio novac za nešto obećavši da će pozajmicu vratiti.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Kako bi od žrtve 'izmuzli' još novca u igru se uključio i Ilija. On je u veljači 2019. došao žrtvi i predstavio se kao Đoni. Rekao je da ga šalje Pero i da treba pozajmicu. Pozajmice nisu uzimali samo u kunama, već i u eurima i francima. Ukupno su od žrtve izvukli 1,625 milijuna kuna.

lija mu je trebao vratiti iznos od 45.000 eura, a Štefan 118.400 kuna, 139.000 eura i 19.000 švicarskih franaka u kunskoj protuvrijednosti. Obojica su imala i 500 kuna sudskih troškova.

- Krivi smo - rekli su Štefan i Ilija te priznali da su djelo počinili onako kako ih optužnica tereti. Prihvatili su i kazne koje je za njih predlagalo tužiteljstvo.

Ubili su mu brata

- Jednom čovjeku sam naivno posudio puno novca. Nikad to nije vratio i ne znam gdje je. Valjda je mislio da i brat skriva novac pa su tako oni došli do nas - kazao nam je Milan nakon što je policija uhitila Slavka Todorovića te ga uz još dvojicu osumnjičila za teško ubojstvo iz koristoljublja njegova brata Aleksandra Kurtovića.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Prema optužnici, koju je prije tri godine potvrdio zagrebački Županijski sud, Slavko, Ivan Todorović i Slobodan Brauer su u ožujku 2019. godine u baraci na Savskoj cesti brutalno pretukli starca tražeći novac. Nekoliko mjeseci kasnije u bolnici je podlegao ozljedama.

- Ta trojica su tog 7. ožujka drugi put bili u našoj kući. Otišli su oko 1 sat i primijetio sam da bratu svijetli žarulja ispred vrata. Otišao sam na štaci do njega i vidio da su vrata otvorena. On je ležao potrbuške na podu sa zavezanim rukama - ispričao nam je Milan 2020. godine. Zvao je Hitnu pomoć i policiju te su mu brata prevezli u KBC Sestre milosrdnice.

- Imao je tešku ozljedu mozga i polomljena rebra. Cijelo vrijeme je bio na intenzivnoj i hranili su ga na sondu. Prebacili su ga u Ogulin na palijativnu skrb, no ondje je nakon deset dana preminuo. Pokopan je na Miroševcu - tužno nam je ispričao.

U trošnoj baraci na Savskoj cesti, stan do stana, uz samu prugu, živjeli su od djetinjstva. Obojica su bila u mirovini i štedjeli su da imaju od čega živjeti u starosti. Prodali su i zemljište u Crnoj Gori što je Milan naivno ispričao Štefanu.

Tročlana banda je prvi put do njih došla početkom ožujka 2019. U gluho doba noći su pozvonili prvo Milanu s pričom da im se pokvario auto i da trebaju pomoć.

- Taj neki mršavi je preskočio valjda ogradu i za njim su stigla još dvojica. Bilo je hladno pa su tražili da se ugriju. Pitali su me gdje je mehaničar i da trebaju novac za popravak. Nisam im dao ništa i uputio sam ih na majstora. Naravno da nije radio poslije ponoći, no uz priču su otišli - prisjetio se Milan prvog susreta. Kasnije se pokazalo kako je to samo bila izvidnica.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Vratili su se sedmog i došli na moja vrata. Prvo su bila sva trojica tu, kao da mi zahvale što sam im pomogao s autom. Zapalili su cigaretu, a onda je taj jedan poslao drugu dvojicu da odu po auto. Pričao je cijelo vrijeme pa nisam čuo da me brat zove ili zapomaže - ispričao nam je Milan.

Iako je Milan tada imao osjećaj da dvojice razbojnika nije bilo svega 20-ak minuta, oni su punih sat vremena brutalno mlatili Aleksandra kako bi im otkrio gdje drži novac. Nakon premlaćivanja sva trojica su pobjegli u BiH, a Slavko je uhićen u kolovozu 2019. kad se pojavio u Hrvatskoj.