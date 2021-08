Zakon je izgleda samo ponekad slijep, a progleda u slučaju valjanih stranačkih iskaznica ili ipak iskrenog pokajanja. HDZ-ovac Mario Turalija (44) protutnjao je automobilom lani 176 kilometara na sat na mjestu gdje je dopušteno 100.

Tada je radio kao zamjenik predsjednika uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i inovacije Hamag Bicro.

Na tom mjestu primao je oko 14.000 kuna mjesečno.

Prije mjesec dana je imenovan predsjednikom uprave osječke komunalne tvrtke Unikom.

Za 76 kilometara više od dopuštenog kazna je od 5000 do 15.000 kuna no Turalija je na kraju kažnjen s 2500 kuna jer se, kako piše Danica.hr, na ročištu iskreno pokajao te navodno do sada nije kažnjavan pa je sud to uzeo u obzir.

Djedu za 12 km/h više odrezali pola mirovine

Umirovljenik Josip (70) nije imao sreće da 'zakon progleda' i u njegovom slučaju.

Nije poznato ima li Josip valjanu stranačku iskaznicu, ali prima mirovinu od 1800 kuna.

Vozeći se na ostavinsku raspravu, na putu kroz zagorski Galovac, umjesto dozvoljenih 50 kilometara na sat, Josip se požurio sa 62 kilometra na sat i navodno je u ruci držao i mobitel.

Kazna – gotovo pola njegove mirovine – jer uz 600 kuna mora platiti i 126 kuna sudskih troškova.

Pazite kako vozite jer i 12 kilometara više od dopuštenoga može biti za nekoga skuplje od 76 kilometara prekoračenja brzine.