Djelatica splitske Čistoće: 'Lažu da zarađujemo 15.000 kuna. Pogledajte koliko dobivam!'

Tvrdnje gradonačelnika Puljka da su plaće u splitskoj Čistoći najveće u Hrvatskoj opovrgnuo je sindikalist Marin Jadrić. Radnici Čistoće okupili su se u srijedu ujutro u krugu poduzeća te stupili u štrajk.

- Danas su nam ponudili nešto što nismo tražili. Hoćemo stalne dodatke za sve radnike i da to uđe u kolektivni ugovor - kazao je za Slobodnu Dalmaciju.

- Gradonačelnik, dogradonačelnik su se vratili sa sastanka i ništa nema novo po pitanju naših zahtjeva. Ono što su oni predložili je podizanje najnižih koeficijenata. To uopće nismo tržili ni u pregovorima, ni u postupku mirenja. Oni sad predlažu nešto sasvim drugo što mi nismo tražili. Mi smo tražili stalni dodatak, znači za sve djelatnike Čistoće Split da bude jednako povećanje. Ako bi oni išli dizati koeficijente, oda neka stave tu sistematizaciju i tarifni model u kolektivni ugovor, neka naprave razgovore sa sindikatom i onda će se povećat plaće i pometačima i vozačima i iznosačima. Jer nisu samo pometači na terenu, tu si i kolege iznosači i vozači - rekao je Jadrić.

- Plaće 1500, 1800 eura što oni mjesec dana iznose, to nisu te plaće. Neka kolege pokažu platnu listu, pa da vidite da to nije toliko- dodao je.

- Poslodavac po Zakonu o radu, do okončanja postupka mirenja nije donio popis nužnih poslova, što je trebao. To nama govori da niti poštuje pripadnike Čistoće Split nakon pregovora, niti poštuje postupak mirenja, niti ga je briga za građane i građanke našeg grada jer nije donio po zakonu popis nužnih poslova. Jučer je poslodavac uputio dopis sindikatu da jesmo li spremni podizati KBC Firule, Križine, staračke domove, te srednje i osnovne škole. Mi smo mu odgovorili i ponovili da on do okončanja postupka mirenja nije uopće naveo nužne poslove i da će jutros sindikat izaći pred ljude kao čin dobre volje i s radnicima odlučiti što će se odraditi. Odlučeno je da kamioni isprazne kontejnere oko bolnica i staračkih domova, ali kamioni danas neće prazniti kontejnere vrtića i škola. Jer da je poslodavac postupio po zakonu i da ga je briga za građane onda bi on donio nužne poslove- rekao je sindikalist Jadrić.

- Ja nisam član niti jedne političke stranke i ovo nije politički motiviran proces - kazao je još sindikalist.

Okupljeni radnici požalili su se na loše uvjere rada, premorenost i niska primanja. Neki su pokazali i kolike su im plaće.

Među njima je radnica Anita Radić, koja u "Čistoći" radi blizu 4 godine, a novinarima je pokazala svoju platnu listu.

- Direktor i gradonačelnik su rekli imamo 1.500 i 1.800 eura. Evo pogledajte, 1.054 eura s praznicima i 21 sat prekovremenih, kao pometačica. Ne želim da me se uspoređuje s tetama, onima koji čiste u vrtićima i školama, jer ja nemam cijelo ljeto slobodno i zimske praznike. Jer mi radimo Božiće, Nove godine, Uskrse i popodnevne smjene. Da ne kažem da godišnji imam stari cili i novi cili. Ja ni moje kolegice nismo uspjele iskoristiti godišnji jer nema radne snage, ne zapošljavaju. U od pet nedilja u 7 misec ja sam radila 4. U šestom mjesecu od 4 nedjelje sam radila 3.

- Zašto u petak dobivam raspored kad radim u nedilju? Zašto ne znam kad je moj slobodan dan? Ja sam samohrani roditelj troje djece i hoću da ima Božić i Uskrs. A ako ih već nemam onda da znam za što radim. Prijedlozi gradonačelnika su sramota. Kao što je rekao da oni po kancelarijama imaju odgovornost. Ne kažem da nemaju, ali ljudi moji, zato ljudi moj zato se na njima nikad voda nije osušila kao na meni. Jučer došla sva bila od one prašine. Mi radimo na buri i kiši, Nitko nas ne pita na kakvim uvjetima radimo. Dal te boli, s fibrom. Znate li kako ja trošim svoj godišnji?! Imala sam koronu 11 dana, tako sam skinula godišnji. Sad sam imala gripu i ostala sam 3 dana doma i tako skidam svoj godišnji. O tome se radi jer nema tko raditi - kazala je.

Emanuela Uzinić također radi kao pometač.

- Evo moje platne liste - 710 eura, nemam prekovremenih. S tim da sam podstanar. Plaćam 600 eura stanarinu. S ovim plaćama malo tko može preživjet. Mi želimo da se poveća plaća nama i kolegama vozačima jer smo tu jedni uz druge - kazala je.

