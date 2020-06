Djelatnici Megatrenda rade u kući, imaju psa i svoj apartman, a u pauzi rado okopavaju vrt

Megatrend poslovne usluge d.o.o. specijaliziran je za pružanje usluga poslovnog savjetovanja iz područja kontrolinga, financija, računovodstva i menadžmenta. A evo zašto vjeruju da oni zaslužuju nagradu 24sata

<p>Megatrend poslovne usluge d.o.o. u devet godina, koliko je prošlo otkad su se izdvojili iz tvrtke Megatrend d.o.o., razvili su se pravu obiteljsku firmu. Rade u kući, u kojoj dijele sve, od raspoloženja do odreska na žaru, a njihovu slogu i vedrinu osjećaju i klijenti koji su im vjerni od prvog dana. Njih šestero zajedno ima 15 djece, zajedno slave rođendane, zajedno čiste urede, a kupili su i apartman, koji ljeti dijele. Jedna su od četiri mikrotvrtke koje su ušle u finale izbora 24sata i partnera na natječaju Poslodavac za 5.</p><p>Kao svaka prava kuća, i njihova ima psa čuvara. Kujica Mini, doduše, više ostavlja dojam psa kojeg treba čuvati, a ne da ona čuva njih, jer je iznimno društvena i svakog znatiželjno dočekuje u nadi da će joj baciti tako željenu lopticu. Nju je jedini muški član ove ekipe udomio prije manje od pet godina iz bjelovarskog legla u šumi. Mini je prava relaksacija za djelatnike.</p><p> </p><p>- Uživa s nama, a ima i cijelo dvorište na raspolaganju i baš nam dobro dođe za druženje – kaže nam Jadranka Ceci (41), savjetnica za financije, koja u ovoj tvrtki radi 12 godina. Megatrend poslovne usluge d.o.o. specijaliziran je za pružanje usluga poslovnog savjetovanja iz područja kontrolinga, financija, računovodstva i menadžmenta. A zašto njihovih šest djelatnika vjeruje da upravo oni zaslužuju titulu Poslodavca za 5, upravo nam opisuje Jadranka.</p><p>- Ne znam što bi mi neka druga tvrtka trenutno mogla više pružiti a što ovdje nemam. Iskreno, nekad sam znala razmišljati o promjeni posla čisto radi promjene, no onda se zapitam što bih drugo radila, ali sam se ovog zasitila pa se brzo ohladim. Inače, imamo odlične uvjete rada, svi smo vrlo povezani i doista funkcioniramo kao velika obitelj. To puno znači jer imate više volje za rad – priča nam Jadranka, koja se vrlo dobro sjeća i svojeg razgovora za posao u ovoj firmi.</p><p> </p><p>- Svaki razgovor za posao je stresan. U to vrijeme nisam se ni nadala da ću dobiti ovdje posao niti sam bila sigurna želim li mijenjati posao. Nisam imala nekih posebnih razloga za promjenu posla, čisto sam htjela mijenjati atmosferu. Imali smo psihološko testiranje i testove vezane za posao na koji sam aplicirala. Neke kolegice odlazile su na rodiljski dopust i nisam imala mnogo vremena za razmišljanje. No, eto, sve se poklopilo i, da nisam zadovoljna ovdje, sigurno ne bih ostala 12 godina – priča Jadranka.</p><p>Direktorica Ivana Bošković (46) zadnjih nekoliko godina vodi ovaj tim iako je u korporaciji već 19 godina. Na pitanje kako nagrađuje djelatnike i ima li nešto što ih izdvaja od konkurentnih poduzeća kaže: "Ne znam izdvajamo li se po tome, no veoma vodimo računa o ljudima, od jubilarnih nagrada, koje su uvijek više nego po zakonskom nivou, božićnica, stimulacija, koje su redovite, kao i darova za djecu za blagdane." Kako bi djelatnici zadovoljno obavljali svoje zadatke, dva puta godišnje organiziraju teambuilding – proljetni i ljetni. Kod njih je uvijek neka akcija, a od svih opuštajućih druženja u krugu kolega najviše pamte čišćenje zajedničkog apartmana.</p><p>- Imamo apartmančić u Malinskoj na Krku. Kad idemo svi zajedno, spavamo po podu kako stignemo. Tako smo jedne godine organizirali ondje teambuilding s čišćenjem. Mislila sam da će ljudi poludjeti kad čuju za tu ideju, no napravili smo to u formi natjecanja te se podijelili timove, imali žiri i dijelili nagrade. Na večeri je bilo proglašenje, a pobjednici su nagrađeni pivom, kremama za ruke i slobodnim danima. Nedavno smo imali rezime tih teambuildinga i kolege su upravo taj prvi naveli kao onaj koji im je u najljepšem sjećanju – priča direktorica Ivana. Apartman koji spominje kupili su prije nekoliko godina s idejom da će ga, kad ga preurede, iznajmljivati za simboličan iznos samo djelatnicima.</p><p>- Naša vlasnica u tom objektu ima dva apartmana. Susjedi su prodavali pa smo zaključili da bi to bilo zgodno da joj ne dođe netko nepoznat, a nama da imamo takvo nešto. Ako nas dođe više, onda se kod nje proširimo i zauzmemo cijelu kuću. Kako je apartman još u fazi adaptacije, djelatnici se dogovore da se ondje ljeti odmaraju, a podmire samo boravišnu pristojbu – pojasnila je direktorica. Inače, njihov tim se "bilda" s kolegama iz cijele grupacije, pa nekoliko dana zajedno provodi oko 35 djelatnika. Korona je i njima poremetila sve planove, no novi roštilj koji su nabavili i koji je u dvorištu dobra im je utjeha.</p><p>- Kad smo već kod roštilja, ne smijemo zaboraviti da smo si organizirali proljetno i jesensko čišćenje firme. Naravno da imamo ljude koji se brinu o održavanju ureda, no dva puta godišnje sami se organiziramo da pročistimo dokumentaciju, ali i da počistimo sve ostalo, od prozora nadalje. Tad radimo do 13 sati i onda sve se gasi, uzimamo krpe u ruke i bacamo se na posao. Dobro nam dođe taj odmak – priča nam Jadranka. U budućnosti, kažu, namjeravaju zapošljavati nove ljude, ali direktorica zaključuje: "Ne bih voljela da taj broj prijeđe deset zaposlenih jer time bismo izgubili ovakvu formu obitelji. U Megatrendu je u jednom trenutku, prije odvajanja, bilo i oko 100 ljudi, no tad ste prisiljeni na službeni način komunikacije.</p><p> </p><p> </p>