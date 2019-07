'Zabio se u nas pa se ispričao, rekao je kako je radio 21 sat...'

Jučer (15. srpnja) je na auto moje sestre naletio drugi auto, ujutro u 7.50 sati, u Brnazama. Ona je iz Sinja išla na posao u Split, a u autu je na stražnjem sjedalu bila i njezina osmogodišnja kći. Obje su bile vezane, započela je svoj post korisnica Facebooka pod imenom 'Vala Shkvorc'.

Detaljno je opisala cijelu prometnu nesreću i frontalni udar BMW-a u automobil njene sestre, kao i njene ozljede - slomljenu bedrenu kost i trostruko puknuće kuka.

No, poanta njenog posta je bila da je krivac za nesreću mladić, koji je inače kako ona tvrdi djelatnik splitske Hitne pomoći koji je, napisala je, prvo odradio smjenu od 12 sati, a onda i 9-satnu smjenu na Ultri. Mladić je zaspao za volanom.

U razgovoru za Index to je potvrdila i 49-godišnjakinja koja je stradala u nesreći. Njoj je, rekla je, mladić uz isprike rekao da je radio 'cijeli dan od 7 do 19 sati na Hitnoj u Splitu, nakon čega su ga poslali na dežurstvo na Ultru od 20 do 5 sati nakon čega je morao vratiti auto, razdužiti ga'.

Nakon svega toga, 24-godišnjak je krenuo u 35 kilometara udaljeni Sinj i tada se dogodila nesreća.

- Je li potpuno nevažno da je jedan čovjek od umora na kojeg ga je osudio poslodavac, skoro usmrtio ženu i malo dijete? Može li se na to kako utjecati, prije nego se takve stari zaista dogode, zapitala se u svojoj Facebook objavi sestra ozlijeđene žene koja je svim roditeljima poslala apel da uvijek djecu imaju u sjedalicama na zadnjem sjedalu.

- Roditelji moji, vozite djecu nevezanu, bez sjedalice, leže vam bebe od pet mjeseci na prednjem sjedalu, da ih možete vidjeti i slične pizdarije. Trgnite se malo, autosjedalica čuva život. Moja nećakinja je puna modrica na mjestu gdje ju je pojas stegnuo kod snažnog udara, ali je živa. Vežite tu djecu, svi mislimo - neće mene. Neće, neće - dok jednom hoće, zaključila je uz fotografiju smrskanog automobila.

Na području Splita samo četiri vozila Hitne?

Index također doznaje da su djelatnici Hitne u Splitu premoreni, da često rade smjene od 12 sati, a nakon toga nastavljaju i u noćnoj. Njihov je izvor objasnio da na području Splita postoje samo tri vozila s liječnicima te jedno bez liječnika.