Tomislav Petrušić, jedan od medicinskih djelatnika koji su u nedjelju ujutro u mjestu Trojeglavu pored Daruvara izašli na teren zbog tragedije u kojoj je ispod kotača traktora smrtno stradala djevojčica (6), objavio je još jedan status na Facebooku i otkrio kako ga je kontaktirao otac poginule djevojčice.

- Očekivao sam da me možda zove ravnateljica Hitne ili netko stručan da pita kako sam, no nije. Ovaj poziv nisam očekivao i jako sam se iznenadio. Tata djevojčice je uspio doći do mog broja - ispričao je za 24sata Tomislav i poručio kako mu je otac rekao da je zahvalan zbog njegove reakcije i pohvalio cijeli tim Hitne pomoći koja je te kobne nedjelje izašla na teren.

- Onaj dan dok sam pisao onu objavu o malenoj bio sam jadan i nabrijan. Riječi su iz mene izlazile samo tako. Sada se hladne glave trebam zahvaliti u ime oca stradale djevojčice ekipi iz Daruvarske hitne i našim kolegama u OHBP Pakrac koji su radili tog nedjeljnog jutra. Kad me je nazvao nepoznati broj, prvo što sam čuo bio je zvuk traktora. Otac je čovjek koji sa svojom obitelji obrađuje 300 hektara zemlje i ima 70 krava. Čovjek radi od jutra do mraka jer od toga žive. Kaže da mora nastaviti živjeti za svoja dva sina jer je on ostao bez svog oca sa 7 godina i to isto ne želi njima. Otac se zahvaljuje svima jer je večer nakon pokopa zajedno s obitelji čitao moju objavu i sve vaše komentare podrške. Bilo im je bar na tren lakše, jer su osjećali da nisu sami. Dogovorili smo se da ćemo ostati u kontaktu i uskoro sjesti zajedno i popiti pivo. Poznato je da nesreće spajaju ljude. Očito da i suze nekada nisu samo suze. Suosjećanje ne košta ništa, ali znači puno - napisao je Tomislav u svojem statusu na Facebooku.

Medicinski djelatnik još se jednom osvrnuo na činjenicu da nemaju beneficirani radni staž kao druge žurne službe jer, kako kaže, nemaju osobu koja bi se za njih zauzela i borila na višoj razini.

- Hitnjaci su danas zapostavljeni i zaboravljeni u zdravstvenom sustavu, ali bez obzira na to rade svoj posao najbolje što mogu i znaju! - napisao je.

- Očekivao sam poziv od ministra Beroša ili Maje Grbe, ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, no ništa - otkrio nam je Tomislav. Ipak, kaže kako mu je poziv oca poginule djevojčice puno više značio nego pozivi stručnjaka.

- Zahvalan sam i medicinskim djelatnicima i u kolima i u Pakracu na njihovoj reakciji. Bilo mi je lakše nositi se sa smrću djeteta, bili su puni suosjećanja i to mi je u tom trenutku trebalo. Ne mogu im biti više zahvalan - rekao nam je Tomislav i dodao kako je puno podrške dobio i od svoje okoline.