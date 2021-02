Djevojka (16) se utopila dok je spašavala svog 13-godišnjeg brata, koji se na kraju uspio izvući iz jezera te je odmah pri izlasku otrčao po pomoć. Ovaj tragični događaj odigrao se u blizini privatnog pristaništa u parku Rocky Fork.

Jason Lagore (36), službenik Odjela za prirodne resurse Ohio, bio je među prvima koji su hitno izašli na mjesto događaja u utorak oko 18.30 sati kada je građevinski radnik nazvao hitnu pomoć zbog pronalaska uspaničenog 13-godišnjaka.

Jason, otac dvoje djece krenuo je u spasilačku misiju, pao je u vodu, a nedugo nakon toga pružena mu je hitna medicinska pomoć.

Hitni službenici pokušali su ga spasiti te je hitno prebačen u okružnu bolnicu Highland u Hillsborou, ali medicinsko osoblje nije ga moglo reanimirati.

Mrtvozornik okruga Highland rekao je da je Jason umro od srčanog udara.

Prema poručniku Brandenu Jackmanu iz vatrogasne spasilačke službe, 13-godišnjak se tresao od hladnoće te je dozivao pomoć kad ga je pronašao građevinski radnik.

- Bio sam u Rocky Forku. Prišlo mi je dijete i reklo da je njegova sestra mrtva u vodi - rekao je radnik koji je pozvao hitnu pomoć.

- Dotrčao je do nas govoreći: 'Molim vas da mi netko pomogne, pomozite mi' - dodao je.

Na mjesto događaja došli su ronioci, vatrogasci, hitna pomoć i policajci.

Šesnaestogodišnjakinju su izvukli iz vode, pokušavali su je reanimirati ali nije davala nikakve znakove života. Proglašena je mrtvom na mjestu događaja.

Mrtvozornik je rekao da se utopila.

- Kad su naše ekipa stigle na mjesto događaja, ona je već bila ispod leda. Nemojte izlaziti na led. To je sinoć dovelo do ovakve tragedije. Vi pogledate u vodu i kažete: 'Oh, to je samo voda'. Hladna voda ne razlikuje se od velikog požara u kući, to vas ubije istom brzinom - upozorava Branden.

13-godišnji dječak također je prebačen u okružnu bolnicu Highland na liječenje od hipotermije, a navodno je u stabilnom stanju.

Cincinnati Enquirer izvještava da je guverner Ohaja Mike DeWine naredio da se zastava vijori na pola koplja u čast Jasona, u javnim zgradama u okrugu Highland. Ostat će na pola koplja do večeri njegova sprovoda.

Državni odvjetnik iz Ohaja Dave Yost rekao je u izjavi: 'Policajac Lagore ponašao se krajnje hrabro i krenuo je pomoći ovoj djeci, njegov primjer pokazuje najvišu hrabrost.'

- Njegova smrt utječe na sve nas. Svi smo obitelj. Naša su srca uz obitelj voljenog policajca Jasona Lagorea, koji je sinoć umro na dužnosti - rekla je u srijedu direktorica Odjela za prirodne resurse Ohaja Mary Mertz.

Jason iza sebe ostavlja suprugu Michelle i svoja dva mlađa sina.

Služio je 15 godina na odjelu i bio je odgovoran za prvu ODNR akademiju K-9. Rečeno je da je bio predani časnik koji je uživao u lovu na jelene i puretinu te je volio povijest.

- Pomagao je u bezbrojnim potragama i spašavanjima, pronalazio je ljude i spašavao ih. Puno je trenirao te je radio s mnogim organizacijama za spašavanje - rekao je njegov prijatelj Shaun Lentini.

Vatrogasci Loveland Symmes također su odali počast Jasonu u Facebook objavi.

'Naš tim ronioca odmah je reagirao na ovaj tragični događaj u kojem je policajac Lagore umro nakon hitne medicinske pomoći. Naše molitve idu svima koji su sudjelovali u ovom najtragičnijem događaju, uključujući obitelj mlade dame i policajca.'

Incident istražuju šerif okruga Highland i Odjel za prirodne resurse Ohio, piše Daily Mail.