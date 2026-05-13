PREOKRET U SLUČAJU

Djevojka (21) koja je u Zagrebu brutalno tukla Filipinca ide u pritvor! 'Iživljavala se nad njim'

Privedena je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku, pišu iz policije...

Djevojka koja je u subotu 2. svibnja u centru Zagreba pretukla filipinskog turista kazneno je prijavljena, objavila je zagrebačka policija.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja na štetu 37-godišnjeg državljanina Filipina (stranca na turističkom boravku u RH) - stoji u objavi policije.

Kako dalje navode, u subotu 2. svibnja oko 4 sata na raskrižju Ilice i Tomićeve, 21-godišnjakinja je verbalno i fizički napala 37-godišnjaka tako da ga je udarala rukama i nogama po glavi i tijelu. Upravo na taj način nasiljem i iživljavanjem dovela ga je u ponižavajući položaj na javnom mjestu.

- Operativnim radom policijskih službenika jučer 12. svibnja u večernjim satima, uhićena je osumnjičena 21-godišnjakinja koja se dovodi u svezu s navedenim sukobom. Privedena je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku - pišu iz policije.

Jutarnji list piše kako je riječ o 21-godišnjakinji koja se nedavno doselila u Zagreb sa sjevera Hrvatske.

Napadnuti Filipinac za Dnevnik.hr. je ispričao da se sve dogodilo 2. svibnja oko tri sata ujutro kada se s izlaska vraćao pješice u smještaj

Detalji napada

"Ubrzo nakon što sam izašao iz kluba, dok sam još bio u blizini ulaza, žena je iznenada potrčala prema meni, udarila me torbom u lice i počela me napadati. Prvi udarac odmah me dezorijentirao, bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada", rekao je za Dnevnik.hr.

Tvrdi da je nakon toga napustio mjesto događaja jer se bojao da bi se napadači mogli vratiti i nastaviti s premlaćivanjem. Napomenuo je da nije znao lokalni broj hitnih službi u Hrvatskoj, niti je bio siguran može li ih kontaktirati bez hrvatskog telefonskog broja. Pomoć je zatražio od prijateljice koja mu je dala broj hitne službe.

"Dok sam razgovarao s hitnom službom, uspio sam se vratiti u svoj smještaj. U tom trenutku nisam mogao navesti točnu lokaciju incidenta jer nisam znao ni naziv kluba ni ulicu. Tek nakon što sam stigao u smještaj, policiji sam mogao dati svoju adresu", naglasio je. Policija je došla u njegov smještaj i ispitala ga o incidentu. Nije mogao identificirati napadače, nego je samo ispričao što se dogodilo.

"Potom su pozvali hitnu pomoć i prevezen sam na hitni prijam. Međutim, nakon što sam dugo čekao, a nitko me nije pregledao, iako sam bio jedini pacijent koji je sjedio u prostoru za obradu, odlučio sam napustiti bolnicu nakon što su mi vratili identifikacijski dokument. Zatim sam se vratio u smještaj kako bih se odmorio", rekao je.

Posljednjih deset godina živi i radi u Dubaiju. "Tamo vodim vlastiti posao i tvrtku. Zbog toga su optužbe da sam ukrao torbicu potpuno lažne i nemoguće. U nekim se komentarima također tvrdilo da sam se neprimjereno ponašao prema ženama koje su bile uključene u incident. Te tvrdnje odlučno odbacujem", naveo je.

"Živim u zemlji u kojoj nepoštivanje žena nosi ozbiljne pravne posljedice, a odgojen sam tako da duboko poštujem žene. Imam majku, sestru, sestrične i nećakinje koje jako volim i poštujem. Osim toga, otvoreno sam homoseksualac i nemam romantični ni seksualni interes za žene", izjavio je, dodavši da se nada poštenoj istrazi.

Iz policije su priopćili da je žena uhićena u ranim večernjim satima te da je nad njom u tijeku kriminalističko istraživanje. Zbog toga još nije poznato i za što će se teretiti djevojku.
Na snimci se vidi kako ga djevojka više puta udara rukama i nogama te mu pritom izbija i mobitel iz ruke. Dok ga tuče, čitavo vrijeme psuje

