Djevojka (24) nožem nasrnula na policajca u centru Beograda! Policajac je propucao u nogu...

U četvrtak oko četiri ujutro državljanka BiH (24) nožem je napala policajca na ulazu u policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, javlja Nova.rs.

- Policajac je pokušao obuzdati djevojku, koja je, unatoč upozorenjima, nastavila s napadom. Kako bi se zaštitio, policajac je upotrijebio službeni pištolj i pogodio djevojku u nogu - navode srpski mediji.

Djevojka je prebačena u bolnicu. Prema prvim informacijama, pri svijesti je i komunikativna, s ozljedom donjeg ekstremiteta. Čeka je operacija.

Motiv napada nije poznat.