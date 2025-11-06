Policajac je pokušao obuzdati djevojku, koja je, unatoč upozorenjima, nastavila s napadom...
DRAMA U SUSJEDSTVU
Djevojka (24) nožem nasrnula na policajca u centru Beograda! Policajac je propucao u nogu...
U četvrtak oko četiri ujutro državljanka BiH (24) nožem je napala policajca na ulazu u policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, javlja Nova.rs.
- Policajac je pokušao obuzdati djevojku, koja je, unatoč upozorenjima, nastavila s napadom. Kako bi se zaštitio, policajac je upotrijebio službeni pištolj i pogodio djevojku u nogu - navode srpski mediji.
Djevojka je prebačena u bolnicu. Prema prvim informacijama, pri svijesti je i komunikativna, s ozljedom donjeg ekstremiteta. Čeka je operacija.
Motiv napada nije poznat.
