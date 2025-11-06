Obavijesti

DRAMA U SUSJEDSTVU

Djevojka (24) nožem nasrnula na policajca u centru Beograda! Policajac je propucao u nogu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Policajac je pokušao obuzdati djevojku, koja je, unatoč upozorenjima, nastavila s napadom...

U četvrtak oko četiri ujutro državljanka BiH (24) nožem je napala policajca na ulazu u policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, javlja Nova.rs.

- Policajac je pokušao obuzdati djevojku, koja je, unatoč upozorenjima, nastavila s napadom. Kako bi se zaštitio, policajac je upotrijebio službeni pištolj i pogodio djevojku u nogu - navode srpski mediji.

U NAPUŠTENOJ ZGRADI U centru Beograda pronašli su tijelo muškarca: Sumnja se na nasilnu smrt, pronašli i šipke
U centru Beograda pronašli su tijelo muškarca: Sumnja se na nasilnu smrt, pronašli i šipke

Djevojka je prebačena u bolnicu. Prema prvim informacijama, pri svijesti je i komunikativna, s ozljedom donjeg ekstremiteta. Čeka je operacija.

Motiv napada nije poznat.

