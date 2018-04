Djevojka gledala kako joj ubija dečka, a onda je zaklao i nju...

Gotovo četiri mjeseca nakon što je policija objavila da je 41-godišnji muškarac hladnokrvno zaklao par tinejdžera i njihova tijela bacio u rudarsko okno, osumnjičenik je priveden na saslušanje na sud.

Jerrod Baum doveden je na sud u četvrtak u gradu Provo u saveznoj državi Utah. Sumnjivac se pojavio na sudu obrastao u dugačku sivu bradu, a na razgolićenim prsima pokazivao je tetovažu velike svastike. Druga nešto manja tetovaža svastike iscrtana mu je na sljepoočnici, pokraj desnog oka, piše Daily Mail.

Baum je optužen da je 30. prosinca 2017. godine, nakon što ih je uhvatio da puše marihuanu s njegovom djevojkom Morgan Reannon Henderson (34) oteo dvoje tinejdžera, Brelynne 'Breezy' Otteson (17) i Rileyja Powella (18) i odveo ih u pustinju.

Prema optužnici, Baum je vezao djevojku i natjerao je da gleda dok on tuče njezinog dečka Rileya. Baum je najzad izbo mladića nožem do smrti, a djevojci prerezao vrat. Njihova je tijela bacio u okno napuštenog rudnika u pustinji.

Tijela žrtava pronađena su tek 28. ožujka, nakon što je Baumova djevojka Morgan Henderson prijavila policiji što se dogodilo. Za Bauma se priprema optužnica za teško ubojstvo, otmice i druge optužbe koje bi mogle dovesti do smrtne kazne, dok je za njegovu djevojku u pripremi optužnica za ometanje pravde.

Sudski postupak bi se trebao nastaviti nakon 1. kolovoza kako bi tužiteljstvo i odvjetnici obrane imali dovoljno vremena za pripremu i proučavanje dokaznih materijala. Obje strane još uvijek čekaju i finalni nalaz patologa koji bi trebao biti gotov za nekoliko tjedana.

Obitelji žrtava koji su došli izdaleka kako bi se po prvi puta suočili s Baumom u sudnici, postali su svjesni da je pred njima duga i mučna sudska borba. Tužitelj Chad Grunander je objasnio da zbog toga što je u pitanju dvostruko ubojstvo, za što bi počinitelju mogla biti dosuđena smrtna kazna, pravni postupak će biti spor i razvučen. No obitelji nisu obeshrabrene dugačkim postupkom i ne žele ni čuti za nagodbu koja bi se eventualno ponudila Baumu, javlja KSL.com.

- Znamo da će biti dugačak i spor proces, znali smo da neće biti kratko i brzo. Nažalost, tako to ide - izjavila je Ottesonova teta Amanda Hunt za Daily Herald.

